Il concorrente di "Ciao Darwin 8", Gabriele Marchetti, caduto alla tanto temuta fase dei "rulli" prevista per la prova "Genodrome" del format di Canale 5, sarebbe peggiorato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate sul conto del 54enne infortunato, Gabriele sarebbe ancora paralizzato dalle spalle in giù, nonostante stia facendo di tutto per tornare ad esercitare la sua mobilità. A causa della brutale caduta subita al programma basato sul principio della selezione naturale, Gabriele avrebbe accusato una grave infezione provocatagli da una piaga da decubito, che adesso preoccuperebbe molto i più vicini all'infortunato e i telespettatori che seguono ogni aggiornamento riportato sullo stato di Salute dell'uomo.

il pm Nunzia D’Elia ha aperto un fascicolo contro ignoti, per lesioni gravi colpose, mentre la Procura di Roma ha acquisito i filmati delle registrazioni del programma concernenti le scene del drammatico accadimento, che la famiglia dell'infortunato e lo stesso Gabriele al momento si rifiuterebbero di guardare. I periti, intanto, starebbero valutando il grado di pericolosità delle temutissime prove fisiche previste all'ottava edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Gabriele Marchetti sarebbe peggiorato, dopo l'infortunio a Ciao Darwin

Secondo quanto ha riportato il settimanale "Oggi", Gabriele Marchetti, sin dal momento del suo avvenuto infortunio televisivo, non ha mai perso conoscenza. Stando a quanto riferitoci nel nuovo numero della nota fonte, i familiari dell'infortunato avrebbero rivelato che il cinquantaquattrenne sarebbe ricoverato presso la clinica Santa Lucia di Roma, perché riporterebbe al momento quattro vertebre rotte.

I familiari avrebbero definito Gabriele Marchetti "un condannato a stare perennemente a letto, in quanto paralizzato dalle spalle in giù".

A seguito della drammatica caduta che ha provocato la quasi totale paralisi dell'ex concorrente di Ciao Darwin, Marchetti avrebbe riportato, secondo i bene informati, una brutta infezione alla schiena, per via di una piaga da decubito, che, se non correttamente curata, potrebbe rivelarsi letale per l'infortunato.

Paolo Bonolis è vicino all'infortunato

Secondo quanto è stato riportato da liberoquotidiano.it, Gabriele Marchetti dovrà molto presto sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, nel corso del quale alla schiena in cui è presente la piaga verrebbe applicato un pezzo di tessuto che sarebbe prelevato da una gamba dello stesso Gabriele. Il conduttore romano di "Ciao Darwin", Paolo Bonolis, e la consorte di quest'ultimo, Sonia Bruganelli, sarebbero particolarmente vicini all'infortunato, tenendosi in contatto con l'unico figlio di Marchetti, Simone.

Nel corso di una puntata di "Ciao Darwin 8", trasmessa su Canale 5, Bonolis aveva invitato i telespettatori a credere solo alle fonti di notizie ufficiali, garantendo che il format si è mobilitato per l'attivazione dell'assicurazione a copertura dell'infortunio subito dal concorrente sfortunato: “Abbiamo preso in essere tutte le misure necessarie, tutto quello che era necessario al suo immediato soccorso. Abbiamo costantemente monitorato lo sviluppo della vicenda.

Quindi, invitiamo chi fosse davvero interessato di seguire solamente e nient’altro che le notizie ufficiali. Per rispetto del concorrente, della famiglia e, sopratutto, per rispetto della verità”.