Le conseguenze della violenza subita da Julieta sarà al centro degli episodi de Il Segreto, trasmessi nelle prossime settimane in Italia. Se Don Berengario entrerà in crisi dopo aver ucciso Lamberto Molero, uno degli aggressori di Julieta, Saul comincerà a dubitare della moglie dopo averla vista sempre più distante da lui.

Il Segreto: Julieta abusata da Lamberto e Eustaquio

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti i nuovi episodi in onda a breve su Canale 5 si soffermano sulle conseguenze dell'abuso subito da Julieta.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto avrà inizio quando la Uriarte scomparirà nel nulla dopo pochi giorni alla celebrazione delle nozze con Saul. Gli abitanti del borgo, a questo punto, organizzeranno delle battute di ricerca, mentre Carmelo (Raoul Pena) e Don Berengario si inoltreranno nel folto della vegetazione, dove faranno una scoperta scioccante. Qui i due uomini scopriranno che i Molero hanno abusato della povera Uriarte. Il sindaco, a questo punto, sarà colto da un raptus di follia, tanto da sparare un colpo d'arma da fuoco diretto verso Eustaquio, che morirà sul colpo mentre il prete ferirà mortalmente Lamberto. La moglie di Saul, nel frattempo, chiederà a Leal ed al prete di nascondere i corpi dei Molero, evitando di rendere noto dell'abuso subito.

Pubblicità

Don Berengario in crisi

Stando alle trame de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane in Italia, si apprende che Don Berengario poco dopo si pentirà di aver ucciso il figlio di Eustaquio, nonostante abbia commesso un atroce crimine nei confronti di Julieta (Claudia Galan). Il prete, infatti, prospetterà l'ipotesi di recarsi alle autorità per autodenunciarsi dell'omicidio e dell'occultamento dei proprietari della miniera. Ma ecco che la figura religiosa si farà nuovamente convincere di mantenere il riserbo dalla Uriarte e Carmelo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il marito di Adela, infatti, temerà di passare il resto dei suoi giorni in carcere dopo essersi macchiato le mani di omicidio. Tuttavia, il prete attraverserà una crisi, tanto che Don Anselmo spingerà il collega a confessare i suoi patemi d'animo, sebbene invano.

La Uriarte non racconta a Saul di essere stata abusata

Nel frattempo Saul (Ruben Bernal) comincerà a nutrire dei dubbi sulla Uriarte, tanto da coinvolgere il fratello Prudencio (Jose Milan) in questa triste vicenda.

L'Ortega, infatti, crederà che la moglie non le abbia raccontato tutta la verità dopo averla notata stranamente fredda e costante. Per tale ragione, l'uomo inviterà suo fratello a rintracciare i Molero per sapere cosa sia realmente accaduto tra di loro. L'ex pupillo di Donna Francisca (Maria Bouzas) scoprirà che sua moglie è stata abusata? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.