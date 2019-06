Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" che sta ottenendo buoni riscontri dal pubblico italiano. Ricordiamo che il titolo originale è "Dolunay", che in italiano si traduce in "Luna Piena".

Le anticipazioni dell'appuntamento in onda lunedì 24 giugno alle ore 14:45 su Canale 5 riportano che proseguirà l'iter giudiziario relativo all'affidamento del piccolo Bulut. Risulterà piuttosto evidente la simpatia del giudice nei confronti di Hakan e Demet, i quali non vorranno rinunciare a prendersi cura del nipote.

Ferit, dal canto suo, cercherà di opporsi ai parenti, ritenendo che non abbiano alcun interesse affettivo verso il bambino. Secondo l'imprenditore, infatti, la coppia è esclusivamente interessata ad introdursi nella società di famiglia. Aslan, nella sua battaglia legale, verrà affiancato da Nazli che lo aiuterà a smascherare i coniugi.

Asuman complice di Hakan e Demet

L'imprenditore si rivolgerà ai suoi avvocati affinché trovino le prove necessarie per far emergere una volta per tutte la verità.

La collaboratrice domestica, intanto, scoprirà che dietro la vicenda delle foto dei documenti segreti di Aslan c'è lo zampino della sorella Asuman (Ilayda Akdogan), la quale ha preso parte al piano organizzato da Hakan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey) per mettere in cattiva luce Ferit (Can Yaman). Nazli andrà su tutte le furie e penserà che sia il caso di informare prontamente il suo datore di lavoro.

La preoccupazione della giovane chef

La giovane cuoca, dopo essersi adirata nell'aver scoperto il coinvolgimento della sorella nell'oscura vicenda delle foto rubate, non saprà come comportarsi con Ferit.

La donna, infatti, avrà il timore che, una volta raccontata la verità al ricco uomo d'affari, ciò potrebbe far emergere delle incomprensioni, andando a compromettere il loro rapporto di lavoro. Nel frattempo Bulut avrà un piccolo incidente, in seguito al quale finirà in ospedale.

Bulut in ospedale: Ferit e Nazli litigano con Demet

Il nipote di Ferit andrà incontro ad un piccolo infortunio e verrà trasportato in ospedale. Ferit e Nazli si recheranno in visita al bambino, e in quest'occasione si imbatteranno in Demet.

Dopo aver compreso che il bimbo si è fatto male per una distrazione della zia, l'imprenditore e la cuoca litigheranno bruscamente con la donna.

Un'altra storyline ruoterà intorno al personaggio di Fatos (Oznur Serceler). La donna, infatti, si troverà di fronte a un bivio e dovrà valutare se confessare o meno la verità all'avvocato Engin (Balamir Emren), ma alla fine preferirà non dirgli nulla per non guastare il loro rapporto.