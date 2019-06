La soap opera “Il Segreto” ambientata nella cittadina di Puente Viejo riesce sempre ad incuriosire il pubblico. Si preannunciano scoppiettanti gli episodi spagnoli, in programmazione su “Antena 3” la prossima settimana. Le mini avance, anticipano che la diabolica Antolina Ramos sempre più decisa a riprendersi suo marito Isaac Guerrero, farà un passo in avanti per riuscire a portare al termine il suo piano. Quest’ultimo con la convinzione che sua moglie non sia più la perfida donna di sempre, la farà trasferire da lui.

Pubblicità

Pubblicità

Maria Castaneda invece cadrà in preda alla disperazione totale, a causa di Fernando Mesia. In particolare la moglie di Gonzalo riceverà una falsa diagnosi sulla sua invalidità da un nuovo medico.

Mauricio ferito al posto di Francisca, il Guerrero furioso

Nelle puntate che sono state trasmesse in Spagna dal 10 al 12 giugno 2019, Raimundo dopo aver temuto che Carmelo potesse commettere una follia, ha accettato che Maria, Esperanza, e Beltran, siano andati a vivere a L’Avana con Fernando.

Il Segreto, trame Spagna: Antolina si trasferisce da Isac, Maria riceve una falsa diagnosi

La Montenegro invece è andata su tutte le furie quando ha scoperto che la sua figlioccia non si trovava più nella sua casona. Dolores ha chiesto a Lola se ha intrapreso una relazione con Prudencio, mentre Severo ha sorpreso il Leal nel luogo in cui è avvenuto il terribile incidente di Adela e Irene. Il sindaco non appena è venuto a sapere dal meccanico che i freni della macchina in cui viaggiava la sua defunta moglie sono stati tagliati, ha iniziato a tramare la sua vendetta contro Francisca.

Pubblicità

Elsa dopo essere uscita dal coma, ha ricevuto il consenso dei medici per tornare a casa. Lola ha fatto credere al minore degli Ortega di essere nervosa per aver avuto una lite con sua sorella. Il Santacruz ha chiesto ad Irene di ricordare le circostanze in cui si è verificato l’incidente, per far luce sulla morte di Adela. Carmelo ha aspettato che la Montenegro ha attraversato la strada per salire in auto, per ucciderla. Per fortuna il capomastro Mauricio, dopo essersi accorto della situazione di pericolo ha fatto da scudo con il suo corpo, venendo colpito al cuore da uno sparo.

Elsa ha pianto di gioia, per l’accoglienza amorevole ricevuta dalle sue amiche. Il Leal si è data alla fuga quando Raimundo e Francisca hanno prestato soccorso al Godoy. Nella puntata di domani giovedì 13 giugno, Maria quando il nonno le dirà ciò che è accaduto, deciderà di far entrare i suoi bambini in un collegio per proteggerli. Carmelo si sfogherà con Severo dicendogli di sentirsi in colpa, per aver ferito la persona sbagliata. Infine nel capitolo numero 2.099 di venerdì 14 giugno, Isaac si arrabbierà con Antolina per aver comunicato ad Elsa il decesso di Adela con l'intento di farla stare male.

Pubblicità

Fernando corrompe il medico di Maria, Antolina torna a vivere con Isaac

Nei capitoli in onda su "Antena 3" da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019, grazie agli spoiler forniti dal periodico Super Tele, si evince che dopo giorni di attesa finalmente Maria verrà visitata dal prestigioso dottore contattato da Fernando. Purtroppo la madre di Esperanza apprenderà che non potrà più tornare a camminare. Il Mesia consolerà con assoluta dedizione la sua ex moglie, dopo aver pagato lo specialista per aver comunicato alla figlioccia di Francisca ciò che gli ha ordinato.

Pubblicità

Elsa farà preoccupare tutti i suoi amici perché farà i conti con la febbre, ma nonostante ciò, cercherà di nascondere il dolore che sente. Antolina anche se augurerà una pronta guarigione alla sua rivale, Isaac la caccerà in un malo modo. Più tardi l’ex ancella confesserà a Dolores che se la Laguna perdesse la vita, lei potrebbe tornare tra le braccia di suo marito. Successivamente Irene e Raimundo si alleeranno per smascherare Fernando. Antolina somministrerà un farmaco ad Elsa, proprio quando sarà in punto di morte. Il Guerrero quando farà ritorno a casa non verrà messo al corrente della crisi che ha avuto la sua amata. La Ramos si avvicinerà al marito, quando inizierà a credere che lei è davvero cambiata. Per concludere il Santacruz sarà disposto ad usare un’arma per difendere suo figlio, mentre il Guerrero accetterà di far alloggiare Antolina nella sua abitazione.