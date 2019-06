Nuovo spazio dedicato alle entusiasmanti vicende della nuova serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che tengono compagnia al pubblico di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. Questo sceneggiato narra la storia d’amore tra Nazli un’aspirante ristoratrice, e Ferit un freddo manager. Le anticipazioni relative alla quarta puntata ci dicono che l’aspirante cuoca, dopo aver avuto l’ennesimo scontro con il suo titolare a causa delle loro notevoli differenze caratteriali, accetterà finalmente di uscire con il suo corteggiatore Deniz. Quest’ultimo rimarrà affascinato dalla sensibilità della Piran, al tal punto da trascorrere con lei un’intera serata.

Pubblicità

Pubblicità

Riassunto della puntata di mercoledì 12 giugno

Negli articoli precedenti è stato già anticipato che nel corso del terzo appuntamento, in programmazione domani mercoledì 12 giugno 2019, proprio quando Ferit si renderà conto di essere attratto della sua nuova cuoca, rimarrà spiazzato. Il facoltoso Aslan verrà a conoscenza, tramite Engin, del fatto che Nazli sogna di migliorare la sua condizione economica sposando un uomo benestante. L'aspirante cuoca e il suo datore di lavoro parteciperanno, senza saperlo, allo stesso evento mondano organizzato da Nakatami, socio in affari di Ferit.

Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, trama del 13 giugno: Nazli e Deniz escono insieme

Durante il party, la sorella di Asuman farà cadere un bicchiere ad una delle invitate. Per fortuna, Nazli non verrà cacciata in malo modo grazie all’intervento di Ferit, ma subito dopo si farà apprezzare dimostrando ai presenti di essere in grado di parlare anche in giapponese.

Anticipazioni del quarto episodio: Deniz sempre più cotto di Nazli

Nel quarto episodio, che verrà trasmesso in prima visione assoluta giovedì 13 giugno 2019, Deniz farà sapere a Ferit che trascorrerà una serata in compagnia della ragazza di cui si è infatuato.

Pubblicità

Nel frattempo Nazli, ancora turbata per aver messo in imbarazzo il suo capo con il signor Nakatami, troverà consolazione con Asuman e Fatosh. Nel bel mezzo dello sfogo l’aspirante cuoca, dopo aver detto alla sorella e alla sua migliore amica che la sua nuova occupazione la fa sentire a disagio, annuncerà di dover uscire con Deniz. Quest’ultimo e la Piran si recheranno insieme in una casa di cura per animali, come avevano progettato di fare sin dal loro primo incontro.

Nel frattempo, Bulut esulterà di gioia perché sua madre Zeynep accetterà di invitare a cena Nazli, Ferit, e Demir. Deniz sarà sempre più preso dalla Piran, senza sapere che si tratta della cuoca assunta da poco dal suo amico Ferit. Nazli, dopo aver cenato con i parenti dell’Aslan, verrà a conoscenza che anche il suo spasimante Deniz è lo zio di Bulut.