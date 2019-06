Keanu Reeves, 54 anni, sta facendo molto discutere sui social. L'affascinante attore libanese è stato immortalato dalla pagina Facebook "Unprofessional Madman" che ha pubblicato degli scatti che lo mostrano assieme a delle fan. Queste foto evidenziano un particolare molto curioso: lui non tocca mai le donne con cui posa. Si avvicina ma non poggia mai le mani sui fianchi o sulla vita. La reazione dei social a tale notizia è stata piuttosto positiva e ha evidenziato la sua bontà d'animo: "Keanu è troppo puro per questo mondo".

Ma per quale motivo l'attore utilizza sempre questo distacco fisico con le persone? Sicuramente non è dovuto solo alla sua buona educazione e alla sua gentilezza, ma ad un passato di vita piuttosto complicato.

Reeves e il terribile passato che nessuno conosce

Non tutti sanno che Keanu Reeves ha avuto parecchi problemi in passato. All'età di tredici anni è stato abbandonato da suo padre e al liceo ha dovuto fare i conti con la dislessia ha non gli ha permesso di riuscire a prendere il diploma.

Keanu Reeves, 54 anni, attore hollywoodiano

La sorella a cui Keanu è molto legato è affetta da leucemia. Non solo l'uomo ha dovuto affrontare la dura sofferenza della scomparsa di un amico conosciuto sul set e della sua compagna Jennifer Syme dalla quale aspettava un bambino. Come se non bastasse Reeves è stato coinvolto in alcune vicende di scandali sessuali e per rispondere a tali gravi accuse l'attore ha adottato questo atteggiamento di distacco con le sue fan, notato anche nelle foto.

Keanu Reeves: i commenti sui social riguardo le con le sue fan

Keanu Reeves è un divo atipico e lo hanno notato anche i suoi seguaci sui social.

"Non sfiora le fan per evitare i trasferimenti di energia con persone che non conosce, lo fa anche Will Smith" ha commentato un utente esprimendo la sua riguardo al mancato contatto fisico tra l'attore libanese e le sue fan. "Lui è intelligente e lo fa per evitare di essere bersagliato dalle femministe che gli farebbero domande sciocche del tipo "perché le stai mettendo le mani sui fianchi?" ha scritto un altro pensando che ci sia una motivazione più pratica dietro a quest'insolita abitudine.

Però sono tanti quelli che hanno la convinzione che Keanu sia un vero gentiluomo come pochi: "Reeves è l'unico santo in un grande inferno come Hollywood". Insomma tali foto non fanno altro che far crescere il mito dietro l'attore libanese, ormai battezzato da tutti come "il nuovo fidanzato del web" per il fatto di essere diventato l'uomo più desiderato del mondo. Reduce dal grande seguito di John Wick 3 e da un cameo diventato virale in "Finche non vi separi", l'attore potrebbe far parte dell'Universo Cinematografico di Marvel come antagonista in The Eternals, l'attesissima pellicola realizzata con grazie alla regia di Chloe Zhao.