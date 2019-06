Taylor Mega è prepotentemente tornata al centro delle cronache e dei Gossip italiani negli ultimi giorni. Nel primo pomeriggio di due giorni fa la ragazza ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae completamente svestita, fatta eccezione per lo slip. Contrariamente a quanto hanno ipotizzato da molti in un primo momento, quella della nota influencer, nonché ex fidanzata dei trapper Sfera Ebbasta e Tony Effe – senza dimenticare la liason amorosa con Flavio Briatore che tanto ha fatto discutere online – non è stato un peccato di vanità.

La foto non è stata infatti realizzata con il suo consenso; si tratta in realtà di uno scatto rubato, una vera e propria paparazzata.

La foto del presunto ricatto

Stando a quanto dichiarato dalla star di Instagram – la sua pagina vanta infatti un seguito di ben un milione e ottocentomila affezionati seguaci, anche e soprattutto non italiani, in continua e costante crescita – il paparazzo autore dello scatto avrebbe ricattato l'ex di Briatore minacciando di pubblicare, molto probabilmente vendendola a qualche giornale di cronaca rosa, lo scatto, che essendo stato realizzato in un luogo pubblico, dal punto di vista legale non può essere inteso come una violazione della privacy.

La ragazza ha quindi deciso di pubblicare la foto nelle stories della sua sua popolarissima pagina Instagram, in questo modo ha sostanzialmente azzerato il valore commerciale dell'immagine, rendendola di pubblico dominio e quindi non più appetibile per qualsiasi eventuale acquirente editoriale.

Lo sfogo di Taylor Mega

"Nel mondo dello spettacolo i paparazzi sono croce per qualcuno, ma delizia per qualcun altro – ha dichiarato successivamente Taylor Mega – esistono vip che hanno costruito intere carriere sulle paparazzate, mente altri ne sono semplicemente vittime.

Io porto rispetto a qualsiasi professione, anche quella del paparazzo, ma ultimamente mi stanno complicando non poco l'esistenza. [..] Fare le finte paparazzate sarà servito a tante, soprattutto ultimamente. Beh, se proprio volete cavalcare l'onda del topless di Taylor Mega ve lo servo io, direttamente sul mio profilo".

La vicenda rievoca tantissime situazioni simili verificatesi negli ultimi anni, ma anche negli ultimi giorni.

Le analogie con il caso di Bella Thorne

Sono infatti passati soltanto dieci giorni da quando una situazione analoga era capitata a Bella Thorne, attrice e cantante americana, nonché fidanzata del cantante italiano Benji, membro del celebre duo 'Benji e Fede' che ormai da qualche anno riscuote ampio consenso tra i teenager italiani.

L'unica differenza in quel caso, che ha fatto discutere in tutto il mondo, è individuabile nel fatto che le foto non fossero state scattate di nascosto, erano state invece rubate nel vero senso della parola da un hacker, che avrebbe quindi potuto essere perseguito legalmente. Anche in quella situazione la vittima ha deciso di tagliare la testa al toro, pubblicando direttamente le immagini sul suo profilo.