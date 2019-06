Clamorosa svolta arriva dalle puntate spagnole de Il Segreto in onda attualmente in Spagna. I telespettatori scopriranno che Fernando ha aiutato Francisca a provocare il grave incidente che è costato la vita ad Adela ed il ferimento di Irene.

Il Segreto: Maria resta paralizzata

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti i nuovi episodi in onda questa settimana su Antena 3, si soffermano sulla morte di Adela. Ebbene sì, il cast della soap opera perderà un altro amatissimo personaggio.

Tutto avrà inizio quando Severo mediterà di far esplodere il silo di riso collocato nella grande tenuta di Francisca. Peccato che l'ordigno esplosivo scoppi durante le nozze tra Fernando e Maria Elena. Se la neo- moglie del Mesia morirà sul colpo, Maria riporterà gravissime conseguenze. Il dottor Zabaleta, infatti, annuncerà che la Castaneda resterà paralizzata dalla vita in giù. Francisca, a questo punto, diventerà una belva inferocita per il male fatto alla sua figlioccia mentre Fernando cercherà un luminare per tentare l'ultimo viaggio delle speranza.

Il Segreto, trame Spagna: Fernando avrebbe aiutato Francisca ad uccidere Adela

Intanto la mamma di Esperanza e Beltran riacquisterà un po di fiducia nel futuro mentre Francisca ed il Mesia approfitteranno di un viaggio di Adela e Irene alla Villa per un colpo di scena incredibile.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca decide di vendicarsi di Severo

Le trame spagnole de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, svelano che la moglie del sindaco e la giornalista penseranno di regalare una sedia a rotelle a Maria per poter finalmente lasciare il letto.

La Montenegro si rivelerà d'accordo con le due donne per acquistare l'utile oggetto fuori da Puente Viejo. Tuttavia Carmelo e Severo cominceranno a sospettare della malafede della matrona. I due uomini, infatti, avranno ragione in quanto Francisca chiederà a Mauricio di manomettere la vettura su cui viaggeranno Adela e la Campuzano. Ma Godoy si rifiuterà di compiere un simile gesto, in quanto sa che a bordo si trova anche Carmelito. Di conseguenza, la nobildonna si rassegnerà a cambiare piano, tanto da organizzare una festa per farvi partecipare il bambino.

Adela muore, Irene in gravi condizioni

Se Carmelito sarà lasciato tra le braccia di Marcela in occasione di una festa tra bambini, Meliton informerà Severo e Carmelo che le loro mogli hanno avuto un tragico incidente. Nel dettaglio, Leal accorso sul posto troverà Adela senza vita stesa sul selciato mentre Irene riporterà molti traumi in tutto il corpo. A questo punto, il sindaco disperato organizzerà la veglia funebre nel municipio, dove Irene non mancherà di salutare per l'ultima volta la sua amica nonostante il grave stato di salute.

Fernando ha manomesso l'auto della moglie del sindaco?

Severo crederà che dietro l'incidente ci sia la mano diabolica della Montenegro tesa a vendicarsi di quello accorso a Maria. Se il vecchio locandiere prenderà le difese della consorte, il capomastro darà la sua parola di non essere stato lui ad apportare alcuna modifica all'auto. Ma ecco che da alcune immagini rilasciate dal sito spagnolo 'Cultura en serie", possiamo vedere Fernando manomettere i freni della vettura.

Per tale ragione è facile intuire che il Mesia abbia aiutato Francisca ad uccidere Adela per vendicarsi di Maria. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo diranno.