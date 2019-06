Nuovi colpi di scena, sorprenderanno i telespettatori spagnoli de “Il Segreto”. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su “Antena 3” la settimana prossima, svelano che Maria Castaneda per stare più serena se ne andrà via da Puente Viejo con Fernando Mesia, senza avvisare la madrina Francisca Montenegro. Quest'ultima invece si salverà grazie all'intervento provvidenziale di Mauricio Godoy. Il capomastro riceverà uno sparo da Carmelo Leal, al posto della sua padrona, che sarebbe dovuta morire per mano del sindaco per aver causato il decesso di Adela.

Maria si trasferisce a Cuba con Fernando, Mauricio fa da scudo alla sua padrona

Nelle puntate in onda in Spagna da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019, Francisca fingerà di essere scandalizzata dopo aver appreso la morte di Adela. Intanto Maria si trasferirà nella capitale di Cuba con Fernando e i bambini. La Montenegro andrà su tutte le furie quando non troverà la sua figlioccia, mentre Antolina dopo essere stata sorpresa da Consuelo a casa di Isaac, le dirà di aver fatto delle pulizie.

Il Segreto, trame Spagna: la partenza di Maria e Fernando, Mauricio salva Francisca

Nel frattempo Elsa riprenderà conoscenza, invece Lola dirà a Prudencio di aver messo fine ai pettegolezzi di Dolores sul loro rapporto. Severo si preoccuperà per l’assenza di Carmelo, al tal punto da sospettare che stia tramando qualcosa. Lola dopo essersi rifiutata di andare a vivere con il minore degli Ortega, riceverà una nota da parte di Francisca. Il Santacruz troverà il Leal nel luogo in cui si è verificato l’incidente di Irene e Adela: il sindaco e il padre di Carmelito apprenderanno dal meccanico che l’auto è stata manomessa.

Lola farà credere a Prudencio che il foglio che tiene nelle mani è un elenco di attività in sospeso. La Montenegro darà nuove istruzioni a Lola per mettere nei guai il fratello di Saul, dato che le dirà di convincerlo a dare un prestito ad un uomo. Carmelo sarà determinato a vendicarsi, con la convinzione che la responsabile della scomparsa della sua amata sia Francisca. La Laguna grazie al risultato positivo delle sue analisi, potrà fare ritorno a casa il giorno seguente.

La Montenegro si arrabbierà per l’improvvisa partenza della sua figlioccia, che nel frattempo si renderà conto di aver tradito la sua madrina. Il sergente Meliton comunicherà a Severo che manca una pistola nell'armeria. Nel contempo Carmelo si preparerà a mettere fine all’esistenza della Montenegro. Il sindaco non riuscirà nel suo intento, perché Mauricio farà da scudo con il suo corpo alla matrona venendo ferito.

Carmelo confessa a Severo di aver sparato il Godoy, Elsa apprende la morte di Adela

La moglie di Raimundo sarà a conoscenza che colui che ha sparato il capomastro è il Leal, ma la polizia non troverà nessuna prova.

Maria comunicherà al nonno che Esperanza e Beltran andranno al collegio, mentre Carmelo confesserà a Severo di essere l’autore dello sparo che ha ricevuto Mauricio. Quest'ultimo verrà trasferito alla casona, invece Isaac cercherà di impedire ad Antolina di rovinare il ritorno di Elsa. Francisca farà presente all’Ulloa che si vendicherà, non appena Mauricio le dirà chi è il suo aggressore. Carmelo non avrà intenzione di rimanere rinchiuso per sempre, mentre Severo non si presenterà ad un appuntamento di Raimundo, dopo aver temuto che si potrebbe trattare di una trappola.

A quel punto quest'ultimo entrerà a casa dei coniugi Santacruz per parlare con Irene. Meliton pur avendo fatto capire al Leal di sapere che è stato lui a sparare al Godoy, dimostrerà di essere un suo alleato. Fernando si dedicherà completamente a Maria, e attenderà l'arrivo dello specialista che ha contattato, mentre Esperanza e Beltran andranno in collegio. Antolina prometterà di vendicarsi di Elsa: quest'ultima verrà a conoscenza della morte di Adela proprio dalla moglie di Isaac. Prudencio rivelerà a Lola di aver trovato un cliente che potrebbe cambiare la sua vita. Raimundo e Irene troveranno un accordo per mettere fine ai continui scontri tra le loro famiglie. Marcela non avrà altra scelta che confermare alla Laguna il decesso di Adela. Tuttavia, purtroppo Elsa avrà un mancamento, invece Maria si sottoporrà ad un test per scoprire qual è la sua diagnosi.