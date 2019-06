La notizia che ha lanciato il sito 361Magazine in queste ore sul prossimo Grande Fratello Vip è del tutto inaspettata: pare che sia stato scelto il conduttore che dopo l'estate prenderà il posto di Ilary Blasi. Il presentatore della quarta edizione del reality dedicato ai personaggi famosi si dice che sarà Alfonso Signorini: il direttore di Chi, dunque, potrebbe essere stato "promosso" dal ruolo di opinionista a quello di padrone di casa del format di Canale 5.

Nuova indiscrezione sul GF Vip 4

Dopo gli ascolti deludenti che ha fatto registrare il Grande Fratello Vip 3, si era ipotizzato uno stop del reality per qualche tempo: in verità, stando a quello che sostengono i maggiori siti d'informazione nelle ultime ore, la quarta edizione del format si farà.

Data per certa l'assenza di Ilary Blasi alla conduzione (la romana ha deciso di dedicarsi ad altro, forse a Temptation Island Vip), sono tante le presentatrici che sono state accostate al format Mediaset ultimamente: Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e Barbara D'Urso.

Grande Fratello Vip 4: Alfonso Signorini potrebbe sostituire Ilary Blasi alla conduzione.

Il sito 361Magazine, però, sostiene che il nuovo padrone di casa del GF Vip potrebbe essere un uomo: il Gossip che sta impazzando recentemente sul web, infatti, vorrebbe Alfonso Signorini alla guida della prossima annata del reality di Canale 5. Il direttore di Chi, che per anni è stato opinionista del programma, potrebbe essere stato promosso nell'inedita veste di presentatore.

Non c'è ancora nessuna conferma ufficiale a questa indiscrezione, perciò il giornalista resta tutt'ora uno dei candidati principali alla conduzione del Grande Fratello nella versione dedicata ai personaggi famosi.

Nessuna pausa per il GF dopo il flop della terza edizione

La notizia che vorrebbe Alfonso Signorini alla guida del GF Vip 4 è una conferma indiretta al fatto che il reality tornerà in onda dopo l'estate, nonostante gli ascolti piuttosto deludenti fatti registrare nel 2018.

L'edizione vinta da Walter Nudo, infatti, non ha mai veramente fatto breccia nel cuore dei telespettatori, perciò in tanti pensavano che Mediaset avrebbe fatto riposare il format almeno per un anno.

Il successo che ha avuto il Grande Fratello 16 di Barbara D'Urso, potrebbe aver spinto i vertici di rete a cambiare idea sulla versione Vip: sulla scia dei buoni risultati che Canale 5 ha ottenuto in questi mesi, si dice che gli addetti ai lavori vogliano dare un'altra chance al reality.

Il direttore di Chi, però, di recente è stato accostato anche ad un altro programma di punta della rete del Biscione: Amici di Maria De Filippi. Tutti i più importanti siti d'informazione, infatti, hanno riportato l'indiscrezione secondo la quale Signorini sarebbe stato scelto per sostituire Alex Britti nel ruolo di professore della diciannovesima edizione.