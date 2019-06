Romina Power pare sia stata ricoverata d’urgenza in ospedale e operata. A darne l’annuncio è stata la diretta interessata tramite il suo profilo social.

Nelle scorse ore l’ex moglie di Al Bano ha postato uno scatto su Instagram. La cantante statunitense ha pubblicato il suo braccio con un braccialetto ospedaliero ed un ago cannula. I motivi del ricovero non sono stati resi noti, ma dalle parole della Power si deduce che abbia subito un intervento.

L’indizio arriva direttamente dalla didascalia della foto: “Tutto è bene quel che finisce bene. Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”. Gli ultimi citati, fanno proprio pensare ad un’operazione subita da parte della cantante.

La notizia del ricovero di Romina Power è stata appresa dai fan come un fulmine a ciel sereno. Solamente ieri, l’italo-americana aveva fatto numerosi appelli alla popolazione contro l’esordio delle rete 5G. La cosa più importante da fare al momento, è augurare all’artista una pronta guarigione.

‘Strong woman’: queste le parole di Romina junior

Lo scatto di Romina Power in poco tempo ha fatto il giro del web. Sotto alla foto postata dall’artista è arrivato il commento della figlia. Romina junior ha voluto dedicare poche parole alla mamma, ma piene d’amore: “Love you mommy”. In un secondo momento la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power ha condiviso lo scatto di sua madre ed ha scritto: “Strong woman”. Va detto che la giovane ha anche ironizzato sull’accaduto per stemperare la situazione: “Solo per te e i voli internazionali, mi sveglio alle 6 del mattino”.

Nonostante l’intervento della cantante sia andato a buon fine, c’è grande curiosità tra i fan di capire cosa sia accaduto. Al momento non possiamo sapere neanche se fosse un ricovero programmato, ma ne dubitiamo. Siamo certi che quando lo riterrà opportuno, la stessa Romina Power parlerà di quanto accaduto e delle sue reali condizioni di salute.

L’appello della Power all’umanità

Nei giorni scorsi Romina Power ha utilizzato il suo profilo social per lanciare una serie di messaggi all’umanità.

L’ex moglie del Leone di Cellino San Marco ha puntato il dito contro l’esordio della rete 5G. L’artista ha espresso tutte le sue preoccupazioni: “Ho paura del cancro e della leucemia”. La Power è convinta che le onde elettromagnetiche abbiano degli effetti molto dannosi sul corpo umano. Inoltre, ha definito la nuova connessione, come la più stupida invenzione dell’uomo. Ricordiamo, che non è la prima volta che l’italo-americana utilizza i suoi canali per lanciare dei messaggi ai potenti.

Se il suo appello verrà ascoltato o meno non possiamo saperlo, ma la cosa importante è che lei almeno ci ha provato a parlare dell’argomento.