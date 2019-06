Amazon ha annunciato le Serie TV che debutteranno nel mese di giugno 2019 e che saranno disponibili per tutti gli abbonati a Prime Video. Tra le novità il ritorno più atteso è quello di Absentia, la serie dell'emittente statunitense AXN incentrata sull'agente dell'FBI Emily Byrne, interpretata da Stana Katic, nota a molti come la poliziotta Kate Beckett di 'Castle'. La prima stagione di Absentia è stata diffusa in streaming anche in Italia su Amazon Prime Video nel febbraio 2018.

La prima stagione della serie thriller racconta il ritrovamento di un'agente dell'FBI dopo sei anni dalla sua scomparsa. La donna non ha memoria di ciò che è accaduto negli ultimi anni e tornare ad una vita diversa da quella che ricordava è molto complicato. Inoltre, si ritrova coinvolta in una serie di omicidi di cui diventa la principale sospettata. Alla fine della prima stagione Emily Byrne scopre chi si nasconde dietro i crimini che la coinvolgono e si rende conto di non essere più la donna di una volta.

Il ritorno di Stana Katic con Absentia 2 su Amazon Prime Video il 14 giugno

Nella seconda stagione, disponibile il 14 giugno, la protagonista cercherà di ritrovare nella propria vita un po' di normalità, ma le ombre del suo passato torneranno a tormentarla.

Absentia 2 su Amazon Prime Video il 14 giugno: trama della prima stagione

La trama della prima stagione della serie TV Absentia è incentrata su Emily Byrne, un’agente dell’FBI che scompare improvvisamente mentre sta indagando su un famoso serial killer di Boston. Daquel momento della donna non si hanno più tracce fino a quando non viene ritrovata, sei anni dopo, in una baita nei boschi, in fin di vita e completamente all'oscuro di ciò che è accaduto negli ultimi anni.

Una volta tornata a casa, scopre che il marito si è risposato e il suo bambino è cresciuto e la vede come un'estranea. Ritornare a vivere una vita normale è complicato perchè Emily ha dei flash di ciò che è avvenuto nella baita ma non riesce a capire come siano andate le cose. Qualcuno, però, trama alle sue spalle e, mentre sta cercando di costruire un rapporto con il figlio Flynn, avvengono una serie di omicidi e le prove sono tutte contro Emily che è costretta a fuggire.

L'ex agente, però, non si arrende e indaga per scoprire chi vuole incastrarla. Alla fine la protagonista scopre che ciò che le è accaduto è connesso con il suo passato e, una volta incastrati i pezzi del puzzle, scopre l'identità di chi vuole fare del male a lei e alla sua famiglia. La prima stagione della serie, pubblicata un anno fa su Amazon Prime Video, si è conclusa con il suo scagionamento da tutte le accuse e con il tentativo di vivere un pò più in pace con se stessa, consapevole di essere profondamente cambiata.

Cosa accadrà nella seconda stagione di Absentia: le anticipazioni

Le anticipazioni sulla seconda stagione sono molto vaghe per creare maggiore suspense. La protagonista della serie si troverà in difficoltà nel ritrovare un equilibrio, specialmente come madre. Nonostante desideri costruire un saldo legame con il figlio, l'ex agente non riuscirà a liberarsi dall'oscurità del suo passato. Cercherà l'aiuto del detective Tommy Gibbs per indagare sui flash che continuano a tormentare la sua mente.

Quando il caso si rivelerà una questione di vita o di morte, Emily rischierà tutto per scoprire la verità e proteggere la sua famiglia. Come è già stato anticipato, la seconda stagione di Absentia, composta da dieci episodi, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 14 giugno 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata.