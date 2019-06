Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate dal popolo dei social. I due contano milioni di seguaci su Instagram (16 milioni lei, 8 milioni lui), che amano guardare le loro avventure in giro per il mondo. Marito e moglie sono spesso al centro delle notizie per le loro frequenti vacanze di lusso e feste sfarzose. Ultimamente ad esempio, Chiara ha affittato l'intero parco divertimenti di Gardaland per festeggiare il suo compleanno. Nelle recenti ore, il rapper e il piccolo Leo hanno dovuto far i conti con un imprevisto. A raccontare quanto successo è stato proprio Fedez sulle sue storie Instagram.

Piccola disavventura per Fedez e Leone

Al momento padre e figlio si trovano in quel di Los Angels, dove si stanno godendo una sorta di vacanza padre figlio. La bella influencer infatti, si trova in Italia alle prese con alcuni lavori, motivo per cui non è con loro in questi giorni. Il cantante ha rivelato poche ore fa su Instagram che, al momento, tra le tante cose che sta facendo con suo figlio, c'è una sorta di tour dei parchi giochi del posto.

Fedez e il figlio Leone in un parco a Los Angeles

L'uomo ha però rivelato che erano appena stati cacciati da un parco, dato che non erano informati che ci fossero dei parchi privati.

"State attenti se venite a Los Angeles, perchè in alcuni parchi bisogna pagare. Boh, sono dei parchi giochi per bambini e si deve anche pagare" dice il rapper. Il marito della Ferragni ha continuato però a girare nel tentativo di trovare un posto per far divertire Leone. Una volta trovato, l'uomo decide di chiamare Chiara, documentando il tutto sui social.

Chiara Ferragni e Fedez: periodo di grande successo per la coppia più famosa del web

Per Chiara Ferragni questo sembra essere sicuramente un periodo di grande successo. Moglie e mamma, la Ferragni continua ad essere una delle web influencer più seguite ed ammirate in Italia. Impegnata in continui eventi mondani, la vita della donna non è sicuramente mai monotona. Solo poche settimane fa, Chiara ha annunciato un nuovo kit di make-up in collaborazione con Lancôme.

Per sponsorizzare il prodotto in questione, la donna farà diversi tour in tutto il mondo. La vita lavorativa di entrambi i genitori di Leo sembra essere sempre molto piena. Il rapper continua a sfornare dei brani di successo, continuando ad essere molto ammirato dai proprio fan. L'uomo condivide sui social molti attimi della sua vita e soprattutto diversi momenti trascorsi con il figlio. La coppia non è comunque esente da critiche, che anzi sono sempre presenti all'interno dei post pubblicati sui social.

La coppia affronta le critiche con molta ironia, spesso lasciando delle risposte che fanno divertire i fan.