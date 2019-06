L'esordio di Temptation Island su Canale 5 si avvicina e le pagine social del programma cominciano ad ufficializzare i nomi di coloro che si metteranno alla prova nel resort di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. La dinamica del reality sarà la stessa degli scorsi anni: sei coppie si separeranno per alcune settimane e si faranno tentare da bellissimi ragazzi e ragazze single. Potranno così capire se il loro amore sarà abbastanza forte da superare le difficoltà e le gelosie oppure se sarà meglio porre fine ad un rapporto in crisi.

Pubblicità

Pubblicità

La data della prima puntata non è ancora stata ufficializzata da Mediaset ma si parla insistentemente del 17 giugno, il lunedì successivo alla fine del Grande Fratello 16. Al momento sono state rese note le prime quattro coppie che sbarcheranno in Sardegna e i presupposti sembrano esserci tutti per litigi e delusioni.

Le prime due coppie di Temptation Island: Katia e Vittorio, Jessica e Andrea

Le anticipazioni ufficiali di Temptation Island 2019 hanno già rivelato i nomi di quattro fidanzati e quattro fidanzate che si separeranno in Sardegna per mettere alla prova il loro amore.

Anticipazioni Temptation Island 2019: svelate le prime quattro coppie

Tra di loro ci saranno Katia e Vittorio, provenienti da Rimini. Lui ha deciso di partecipare al programma perché sa di provare dei sentimenti più forti rispetto alla sua compagna. Lei, invece, ammette di essersi sempre concentrata in primis su se stessa, soprattutto perché fin dall'inizio della loro relazione Vittorio le ha concesso grande libertà. Un amore non equilibrato caratterizza anche il rapporto tra Jessica e Andrea. La fidanzata ha deciso di annullare le nozze a data da destinarsi e ha dei dubbi sui sentimenti che prova per il proprio compagno. Diverso è il punto di vista di Andrea che sa di volere Jessica nella sua vita ma è preoccupato per le insicurezze da lei dimostrate.

Pubblicità

Presenti Nicola e Sabrina, Ilaria e Massimo

Nella giornata di ieri sono state presentate altre due coppie che parteciperanno al reality estivo di Canale 5. Le anticipazioni di Temptation Island aggiungono che Nicola e Sabrina sbarcheranno in Sardegna per capire se la differenza d'età potrà rappresentare un problema nel loro rapporto. Lei ha 20 anni in più del suo fidanzato e vuole capire se potrà davvero investire su questo amore. Dal canto suo Nicola, che già in passato ha avuto delle storie con delle donne più grandi, non ha alcun dubbio sui suoi sentimenti.

L'ultima coppia ufficiale, al momento, è quella formata da Ilaria e Massimo. Lei teme che il compagno non sia abbastanza maturo per progettare un futuro insieme. Tesi peraltro confermata dalle parole di lui nel video di presentazione. In esso, Massimo ammette di non riuscire neppure a fare una partita di PlayStation senza essere disturbato.