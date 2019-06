I fan del dating show di Mediaset, Uomini e Donne, attendevano con impazienza una risposta da parte dell'ex tronista Giulia Cavaglià, sul presunto tradimento di Manuel Galiano durante la sua vacanza ad Ibiza con alcuni suoi amici. Manuel infatti, sarebbe stato beccato in una discoteca di Ibiza mentre baciava un'altra ragazza di Firenze di nome Erika. Ciò nonostante nel video pubblicato da un amico Manuel, poi cancellato, non è ben chiaro se il ragazzo che sta baciando la ragazza sia realmente Manuel.

In seguito l'ex corteggiatore è intervenuto su Instagram per provare che non era lui il ragazzo che si vedeva nel video.

Dopo un breve periodo di silenzio sulla questione, adesso è intervenuta su Instagram anche la Cavaglià, dove non ha nè accusato, ma neanche difeso Manuel, aggiungendo che a breve dovrà chiarire l'intera vicenda direttamente con lui.

U&D: Giulia Cavaglià: 'È un periodo un po' così'

A circa un mese da quando la stagione 2018/19 di Uomini e donne si è conclusa, il rapporto che si è formato tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sembra stia attraversando un periodo di crisi da quando Manuel è partito per Ibiza.

Il viaggio dell'ex corteggiatore infatti non sembrava essere un problema per il loro rapporto, come dichiarato da lui stesso su Instagram. Ciò nonostante da quando l'influencer Deianira Marzano ha fatto nascere dei seri sospetti sul presunto tradimento da parte dell'ex corteggiatore, i dubbi sulla loro relazione aumentano. Tali dubbi sono presenti anche in Giulia che ha deciso di esprimere la sua opinione sulla questione, pubblicando delle storie su Instagram.

La ragazza ha fatto sapere che ci sono delle cose che ancora non le sono ben chiare e che non risponderà alle numerose domande dei fan in quanto per lei è "un periodo un po' così".

La Cavaglià ha poi chiuso il discorso affermando che spesso le notizie che circolano sui social non dicono il vero, lasciando presagire che Giulia ha bisogno di confrontarsi con Manuel.

Manuel Galiano rimane in silenzio sulla questione

Dopo avere ammesso che Giulia ha bisogno di doversi confrontare con Manuel in merito alla questione, ha anche ammesso di avere ancora una visione positiva della vita e che di sicuro non si strapperà i capelli soltanto perché l'avrebbero tradita.

I fan di Uomini e Donne sostengono quanto dichiarato dalla ragazza e nel frattempo attendono una risposta da parte di Manuel Galiano. Il giovane attualmente è rientrato dalle sue vacanze ad Ibiza e da allora non si è più espresso sulla vicenda. Questo silenzio fa pensare purtroppo che la situazione non è stata ancora risolta.

Insomma, la situazione di coppia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è piuttosto delicata. Non ci resta che attendere la risposta dell'ex corteggiatore per vedere come andrà a finire.