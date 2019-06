Archiviate le polemiche per la rottura lampo tra Angela Nasti e Alessio Campoli, da qualche giorno il gossip di Uomini e donne si sta concentrando sul rapporto di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià. Anche loro sono diventati una coppia alla fine della stagione 2018-19 del Trono Classico e nelle prime settimane insieme hanno dato l'impressione di essere felici e innamorati. Da quando però lui è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici, lasciando a casa la fidanzata, qualcosa sembra essere cambiato.

Nonostante le frequenti smentite da lui pubblicate su Instagram, in rete hanno cominciato a circolare le voci di un presunto tradimento dell'ex corteggiatore che sarebbe stato visto in un locale in compagnia di una ragazza. Sulla questione si sono espressi in molti e qualche ora fa è arrivata anche l'opinione di Giada Giovanelli, ex protagonista di Temptation Island. Proprio in quella occasione, lei ha avuto la possibilità di conoscere in prima persona Manuel, motivo per cui oggi si dice certa che il tradimento sia davvero avvenuto.

Giada contro Manuel: 'Non ha rispetto per le donne'

In attesa che venga ufficializzata o smentita la rottura tra Manuel e Giulia, diverse persone vicine al mondo di Uomini e donne hanno espresso la loro opinione su di loro. Dopo le affermazioni di Giulio Raselli che ha evitato di fomentare le polemiche, sono arrivate anche le parole di Giada Giovanelli. Quest'ultima ha partecipato a Temptation Island insieme al fidanzato Francesco Branco e proprio nel reality di Canale 5 ha avuto modo di fare la conoscenza di Galiano.

Si è quindi fatta un'idea abbastanza chiara su di lui, motivo per cui ora pensa che il tradimento sia davvero avvenuto. Affidandosi ad una Instagram Story, infatti, la Giovanelli ha rivelato di non essere mai andata d'accordo con lui: "Stavo per litigare pesantemente con una persona così, è arrogante, pensa di sapere tutto lui. Pensa di fare l’uomo, ma è un bambino. È una persona che non ha nemmeno rispetto delle donne, secondo me". L'ex protagonista di Temptation Island ha proseguito il suo post affermando di essere certa che il tradimento sia avvenuto anche se lui ha inevitabilmente smentito.

Giulia Cavaglià chiede comprensione ai follower

Mentre il gossip di Uomini e donne continua ad esprimere l'una o l'altra opinione su Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, quest'ultima ha deciso di intervenire in prima persona affidandosi sempre al suo profilo Instagram. In un video da lei pubblicato, l'ex tronista ha chiesto comprensione ai fan, precisando di avere bisogno di tempo per capire come si sono svolti i fatti. Ha tuttavia aggiunto che spesso le dichiarazioni che circolano nei social non corrispondono a verità dato che lei per prima non è ancora sicura di ciò che può essere davvero accaduto ad Ibiza.

Dopo questo sfogo, la torinese ha pubblicato altre Stories ma non attinenti alla questione.