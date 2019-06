Le vicende de Il Segreto continuano a sorprendere i telespettatori italiani. Nelle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno in Spagna, Carmelo deciderà di vendicarsi della morte di sua moglie Adela. Il sindaco, infatti, sparerà un colpo d'arma da fuoco contro la Montenegro, ma Mauricio deciderà di intervenire.

Il Segreto: la vendetta di Carmelo

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda in Spagna in questo ultimo periodo rivelano che Fernando suggerirà a Maria ed ai suoi figlioletti di ritornare a Cuba in quanto a Puente Viejo si vive un clima di terrore da quando i Santacruz e la Montenegro hanno deciso di farsi la guerra.

Raimundo (Ramon Ibarra), a questo punto, sarà favorevole alla partenza della nipote, mentre Donna Francisca sarà del parere contrario. D'altro canto, Severo scoprirà che qualcuno ha sabotato l'automobile su cui viaggiavano sua moglie e Adela (Ruth Llopis). Proprio quest'ultima perderà la vita in seguito ad un terribile incidente, organizzato dalla matrona con la complicità di Fernando. Per tale ragione Carmelo mediterà una vendetta nei confronti della moglie del vecchio locandiere, sicuro che sia l'unica responsabile del vile attentato. Leal, infatti, sottrarrà un fucile dall'armeria per farsi giustizia da solo.

Il Segreto, spoiler Spagna: Carmelo spara alla Montenegro, Mauricio si sacrifica

Anticipazioni Il Segreto: Mauricio salva la Montenegro

Gli spoiler de Il Segreto, in onda tra qualche mese in Italia, svelano che Carmelo sparerà un colpo di fucile contro Donna Francisca (Maria Bouzas). Ma ecco arrivare il colpo di scena: Mauricio farà da scudo alla Montenegro, tanto da rimanere gravemente ferito. La matrona, a questo punto, capirà che dietro al folle gesto si nasconde la mano di Leal, sebbene le guardie civili non trovino prove della sua colpevolezza.

Godoy (Mario Zorilla), nel frattempo, sarà portato alla Villa, dove la nonna di Maria fremerà per vendicarsi del male fatto al suo capomastro.

A casa Santacruz, Severo (Chico Garcia) si rifiuterà di vedere l'Ulloa, tanto che quest'ultimo deciderà di introdursi furtivamente nella loro abitazione per convincere la Campuzano (Rebeca Sala) ad ascoltarlo. I due, infatti, stipuleranno un accordo per trovare una tregua tra le due famiglie prima che sia troppo tardi.

A Cuba, Maria riceverà la visita di un importante luminare che potrebbe rivelarsi fondamentale per il recupero della mobilità degli arti inferiori colpiti da paralisi. Infine il Sergente Meliton deciderà di tenere la bocca chiusa, tanto da coprire le spalle al sindaco di Puente Viejo. La darklady si vendicherà del sindaco? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate a Puente Viejo.