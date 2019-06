Durante la quattordicesima puntata di Live - Non è la d'Urso è tornata negli studi Mediaset Pamela Perricciolo. L’ex agente di Pamela Prati ha avuto un duro scontro con il parterre di ospiti. In particolare Vladimir Luxuria quando ha avuto l'opportunità di prendere la parola, ha fornito una lettura psicanalitica del caso.

Considerando che nessuno del trio è riuscito a dare una spiegazione sull’invenzione del finto matrimonio, Luxuria è arrivata alla sua conclusione.

Secondo l’opinionista, Mark Caltagirone rappresenterebbe il lato maschile represso della Perricciolo. "Penso che l'uomo della Prati sia la parte maschile che sarebbe voluto essere Donna Pamela". Vladimir poi ha proseguito, argomentando il suo pensiero: "Ci sono persone come me, che nascono in un corpo che non gli appartiene. Se reprimi la tua sessualità, finisci per fare male alle persone che hai intorno".

In conclusione l'ex parlamentare avrebbe lasciato intendere che Pamela Perricciolo non ritrovandosi a suo agio nel suo corpo di donna, avrebbe inventato una vita sentimentale parallela alla sua per tenersi vicina le donne alla quale è legata.

Ovviamente le parole di Vladimir Luxuria sono solamente un opinione soggettiva. Non possiamo saperlo se corrispondono alla realtà. In passato anche Roberto D'Agostino aveva anvanzato l'ipotesi su una presunta omosessualità della Perricciolo, che però non è mai stata confermata.

Pamela Perricciolo: smentisce Eliana

Per l'ennesima volta Pamela Perricciolo ha smentito le parole della sua ex socia, Eliana Michelazzo. Donna Pamela ha confessato alla padrona di casa di non essere solo lei l'artefice della grande bufala.

Inoltre, Donna Pamela ha smentito di gestire i profili social di Mark Caltagirone e Simone Coppi. Stando al suo racconto, la Michelazzo era a conoscenza dell'inesistenza dell’imprenditore romana, ma soprattutto del suo marito virtuale. Le due ex socie dopo essersi ritrovate in studio, hanno preferito non rivolgersi parola. Barbara D'Urso invece, ha archiviato questa triste vicenda.

Netflix: fiction su Caltagirone

Dopo le numerose richieste pervenute dal popolo del web, sembra che Netflix sia pronto a realizzare una fiction su Mark Caltagirone.

La sola ipotesi avanzata dal colosso americano ha stuzzicato la fantasia degli utenti: "Se la fanno davvero rifaccio subito l'abbonamento", "Sarebbe la serie tv, più vista in assoluta". Intanto, sulla pagina ufficiale di Netflix è apparsa una sorta di locandina sponsor della fiction con tanto di trama: "Una serie piena di misteri, intrecci familiari e personaggi senza volto". Non resta che attendere se realmente la fiction verrà prodotta o meno.