Barbara D'urso l'aveva invitata al suo programma settimanale "Live-Non è la D'Urso", ma dopo ore di attesa il salotto della puntata di ieri sera, 12 giugno, è rimasto vuoto. Pamela Prati è stata la grande assente della serata.

La puntata di Live-Non è la D'Urso

Ieri sera avrebbe dovuto essere la protagonista più attesa della serata, ma intorno alle 23 è partito l'annuncio di Barbara D'Urso, seduta su un divano bianco che è rimasto vuoto per metà.

La presentatrice ha spiegato ai telespettatori che Pamela Prati aveva preso un treno da Roma per essere presente negli studi.

L'incontro era stato concordato a lungo e nei dettagli con la showgirl e con i suoi avvocati, specificando che sarebbe stato a titolo gratuito. Tra gli accordi richiesti alla presentatrice c'era il suo totale appoggio a Pamela Prati e un abbraccio a fine intervista. Barbara D'Urso ha affermato che avrebbe potuto accettare queste condizioni, anche se non sarebbe stata completamente d'accordo.

La presentatrice è insorta quando le è arrivato un ulteriore messaggio che le comunicava la presenza di Pamela Prati all'aeroporto, pronta a ripartire se non avesse ricevuto un adeguato cachet. A quel punto, la D'Urso ha risposto che la soubrette avrebbe potuto tornarsene a casa.

Il caso mediatico di Pamela Prati

Pamela Prati aveva annunciato il suo matrimonio con Mark Caltagirone, un facoltoso imprenditore che l'avrebbe portata a viaggiare per il mondo (la showgirl ha sempre sostenuto di avere la fobia degli aerei, ma che grazie a lui l'aveva superata). Aveva raccontato che per lei era iniziata una vita diversa che l'avrebbe portata anche a rinunciare agli impegni lavorativi, perché la sua nuova famiglia era al primo posto.

Lei e Mark avevano anche adottato due figli.

Tutto ciò che Pamela ha affermato nelle interviste è sembrato essere all'ordine del giorno, se non fosse che, dopo qualche settimana, è venuto fuori che Mark Caltagirone non era mai esistito. Dopo svariati dubbi, interviste, inchieste e ospitate, la stessa Pamela ha confessato la non esistenza del suo futuro marito, aggiungendo anche di essere stata plagiata e di essere stata davvero innamorata di una persona inesistente.

Le reazioni del pubblico

Le reazioni dei telespettatori sono state varie, in molti l'hanno accusata di aver studiato tutto per poter tornare alla ribalta dei riflettori e guadagnare con le ospitate televisive; altri sono dalla parte di Pamela Prati e continuano a sostenerla.

Adesso però, con questa mossa, la showgirl sembra aver smentito quanto dichiarato in precedenza e l'aver sempre affermato di non volere lucrare sulla sua situazione.