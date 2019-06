L'edizione 2019 di Temptation Island è già un fenomeno del web e la prima puntata ha fatto registrare record di ascolti. Il reality estivo condotto dall'ex gieffino Bisciglia ha già fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Questi ultimi sono curiosi di sapere come andrà a finire tra alcune delle coppie che più si stanno facendo notare all'interno del programma prodotto da Maria De Filippi.

Al momento le coppie più discusse sono quelle formate da Andrea e Jessica e Katia e Vittorio. Ma in particolar modo sono le due ragazze che dopo poche ore dall'ingresso nel resort in provincia di Cagliari stanno già facendo discutere per alcuni comportamenti inappropriati.

Infatti, le due sembrano già essersi dimenticate che al di fuori del villaggio hanno due fidanzati, visto il modo in cui si stanno rapportando con alcuni single del reality.

Soprattutto Jessica si sta dando molto da fare, visto e considerato che dopo poche ore di conoscenza aveva già raccontato tutti i dettagli più intimi della sua coppia ad uno dei single che in quel momento rappresentava un perfetto sconosciuto. Successivamente, Katia e Jessica durante il primo falò hanno pianto perché si sono pentite dei loro comportamenti.

Intanto il pubblico è già tutto dalla parte delle due vittime che in questo caso sono Andrea e Vittorio.

Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia che doveva sposarsi proprio nel mese di giugno, sarebbe tornata insieme alla fine del programma. A riportare la notizia è la blogger Deianira Marzano che avrebbe ricevuto una serie di messaggi che confermerebbero il lieto fine per la coppia.

Katia e Vittorio si sarebbero lasciati dopo la fine del programma

Sempre secondo le ultime indiscrezioni della blogger napoletana, Katia e Vittorio avrebbero invece avuto un finale diverso rispetto all'altra coppia.

In particolare, i due sarebbero usciti come single dal reality estivo perché non sarebbero riusciti a superare le difficoltà e le numerose tentazioni all'interno del programma prodotto dalla moglie di Costanzo.

Inoltre, sono numerose le segnalazioni che sono arrivate sulla coppia e sul fatto che entrambi avrebbero deciso di troncare la loro storia dopo l'esperienza in Sardegna. Ovviamente, al momento possiamo solo usare il condizionale perché non ci sono le conferme, però la persona che ha rivelato questi Gossip ha affermato di conoscere di persona i due ragazzi, anche se non ci sono prove se quanto detto sia vero o meno.

Intanto, in attesa di capire se queste affermazioni sulle due coppie verranno confermate o smentite, non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprire qualcosa in più su tutti i protagonisti del programma prodotto da Maria De Filippi.

La seconda puntata della settima edizione di Temptation Island andrà in onda lunedì 1 luglio come sempre in prima serata su Canale 5.