L'ex concorrente del Grande Fratello 16 Gennaro Lillio, durante l'intervista al programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Italia anni '60, ha svelato alcuni dettagli della relazione con l'altra ex gieffina Francesca De Andrè. In particolare, l'ex fidanzato di Lory Del Santo si è lasciato andare ad alcune confidenze molto intime riguardo alla sua love story. Nello specifico, il ragazzo napoletano ha rivelato alla conduttrice radiofonica che, durante il Reality Show in onda su Canale 5, con la De André c'è stato molto di più di semplici baci.

Queste le parole dell'attuale compagno della De Andrè: "All'interno della casa più spiata d'Italia lo abbiamo fatto almeno sei volte. Poi subito dopo, appena usciti dal Grande Fratello, lo abbiamo fatto una settima volta in albergo". Poi Gennaro ha aggiunto: "Ovviamente Barbara D'Urso in diretta televisiva mandava in onda ciò che si poteva vedere. Ma ci sono molte cose inedite che non hanno mandato e in fin dei conti hanno fatto bene". Ma non è tutto, perché Lillio ha anche aggiunto che la loro paura mentre facevano l'amore non erano tanto le telecamere che li osservavano, ma i ragazzi che dormivano nella stessa camera. Poi ha concluso dicendo: "A un certo punto le telecamere te le dimentichi. Tra i due quello più sciolto ero sicuramente io".

Notte di passione tra l'ex della Del Santo e l'opinionista televisiva

Dunque, chiusa l'esperienza della sedicesima edizione del reality show di Mediaset, alcuni dei principali protagonisti della casa più spiata d'Italia si sono lasciati andare a dichiarazioni in cui hanno raccontato alcuni dettagli inediti riguardo alla loro esperienza.

Come già noto Francesca De Andrè, dopo aver concluso in malo modo in diretta televisiva la relazione con il suo ex Giorgio, ha iniziato una storia con il napoletano Gennaro Lillio.

Quest'ultimo non si era mai nascosto e fin dall'inizio del programma e aveva più volte espresso la propria attrazionew per la nipote di Faber. Tra i due non sono mancati contrasti e liti molto accese, ma alla fine a trionfare è stata la passione di entrambi. Sempre nel corso della trasmissione di Radio Italia anni 60', il napoletano ha anche rivelato che in albergo, subito dopo la fine del Gf, i due ragazzi hanno trascorso un'incredibile notte di passione.

Il tutto riferito senza fare giri di parole.

Dunque chi pensava che il concorrente napoletano fosse lo zerbino della ragazza genovese si sbagliava di grosso. Ora la coppia potrà finalmente vivere la propria storia in piena libertà e senza freni, ma soprattutto lontano dalle telecamere e occhi indiscreti. L'ultimo intoppo rimane quello della famiglia di Gennaro, che non approva la relazione del proprio figlio con la figlia di Cristiano De André.