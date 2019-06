Le prossime puntate di Un posto al sole si annunciano davvero interessanti, stando alle anticipazioni più aggiornate e grazie a una serie di colpi di scena che porteranno importanti novità. Ecco allora tutti gli spoiler per quanto riguarda le puntate di Un posto al sole da lunedì 8 luglio a venerdì 12 luglio 2019.

Un posto al sole

Le anticipazioni di Upas dall' 8 al 12 luglio 2019 iniziano immediatamente con Alberto Palladini, il quale sembra essere pronto davvero ad ogni mossa pur di rovinare Filippo Sartori e il padre Roberto Ferri.

Pubblicità

Pubblicità

Intanto, Franco intende tornare alla palestra, anche se è titubante perché potrebbe incontrare nuovamente Ciro. Vittorio, nel frattempo, è sempre più indeciso, e i suoi sentimenti si trovano ad essere scombussolati quando Assunta incontra Alex. Il giovane Del Bue, però, non si dà per vinto e, nonostante l'intromissione della madre, fa una bella proposta ad Alex ovvero quella di partire insieme e lasciare tutto e tutti. Il problema, però, è che Vittorio non riesce a fare a meno di pensare ad Anita.

Pubblicità

Upas, anticipazioni 8-12 luglio 2019

Ma gli spoiler di Un posto al sole, relativi alla settimana dall'8 al 12 luglio, sono ancora ricchi di spunti. Partiamo nuovamente da Alberto Palladini che fa di tutto per strappare l'intermediario londinese a Filippo e Roberto, anche se questi ultimi sembrano essere convinti di aver chiuso la trattativa a proprio favore. Si torna a parlare anche di Franco Boschi, il quale decide di salutare definitivamente Ciro, mettendo comunque da parte ogni tipo di tensione nei confronti del giovane.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Si torna a parlare anche di Marina: chi è l'uomo misterioso? Quello che sappiamo è che, nonostante la donna si sia trovata coinvolta nelle tensioni tra Alberto e Roberto Ferri, viene contattata da un uomo che si dice operatore per una mensa per poveri.

Soap Upas, anticipazioni

Gli spoiler di Upas continuano a parlare di Vittorio Del Bue, il quale è sempre più convinto di dover prendere una decisione tra Alex e Anita, soprattutto per quello che è successo a quest'ultima.

La noia, intanto, prende Otello che decide di fare una 'sorpresa' al comando dei vigili, sorpresa che non sarà poi così eccitante soprattutto per Cotugno e Cerruti. Si racconta poi di Diego, il quale cerca in un primo momento di mantenere perlomeno l'amicizia con Beatrice, accorgendosi però che non può funzionare; anche il padre, Raffaele, se ne accorge e si preoccupa profondamente per il figlio, finché Diego non prende un'inaspettata decisione. Poi ancora novità per Marina, che incontra finalmente il senzatetto che si sarebbe introdotto nella sua abitazione; Otello si trova a salvare un amico e a diventare una star del web.

Pubblicità

Le anticipazioni di Un posto al sole si chiudono su alcune situazioni: innanzitutto Beatrice - convinta da Raffaele - decide di allontanarsi da Diego, che però non ci sta ad essere messo da parte. Intanto anche Aldo torna alla carica con la giovane avvocatessa. Gli spoiler si chiudono su Marina che decide di ospitare Arturo a casa propria. La donna cerca di stabilire una forma di relazione con lui; Otello, divenuto una star del web, entra costantemente in polemica con l'amico Renato.