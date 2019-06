Questa sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 l'edizione 2019 di Temptation Island. Il reality di Mediaset prodotto da Maria De Filippi e condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia è giunto alla sua settima edizione e anche quest'anno sarà pronto a raccontarci le storie d'amore di sei coppie che si metteranno in gioco, in un resort di lusso in Sardegna, a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari. Come per ogni edizione, i fidanzati e le fidanzate dovranno convivere 21 giorni separati e in compagnia delle rispettive tentatrici e tentatori.

Poi, ci sarà la possibilità durante i falò di vedere come stanno procedendo le vacanze del rispettivo partner insieme ai single.

Le sei coppie di questa edizione sono: la coppia proveniente dal Trono Over di Uomini e donne composta da Cristina e David, Katia e Vittorio, Nunzia e Arcangelo, Massimo e Ilaria, Jessica e Andrea e Nicola e Sabrina.

Secondo le ultime anticipazioni spoilerate in questi giorni dalla De Filippi e confermate poi da Bisciglia, la prima puntata partirà con il primo falò di confronto di una coppia, In particolare, secondo quanto spiegato dal conduttore durante un'intervista radiofonica, questa sera una delle sei coppie si darà molto da fare, ma non attraverso screzi o comportamenti inappropriati, ma attraverso parole che feriranno il partner. Ovviamente, non sono stati rivelati i dettagli delle dichiarazioni, per questo bisogna aspettare la puntata di questa sera.

Filippo Bisciglia ha anticipato quali sono le coppie che bisogna tener d'occhio

Altri dettagli rivelati dall'ex gieffino sono che in primis bisogna tenere d'occhio la coppia formata da Sabrina e Nicola per via della differenza d'età tra i due. Ma anche la relazione di Jessica e Andrea, visto che i due il 9 giugno avrebbe dovuto sposarsi, ma invece il tutto è stato annullato e alla fine si ritroveranno davanti a un falò per cercare di capire se la loro relazione potrà andare avanti o meno.

Inoltre, Filippo ha aggiunto che: "Katia e Vittorio conquisteranno sicuramente il pubblico di Temptation, sopratutto per il motto di lei". Infatti, Katia ha detto durante il video di presentazione che lei si prende sempre tutte le libertà, in quanto Vittorio fin dall'inizio gliele ha sempre concesse, poi in generale il suo motto è: "Faccio sempre quello che mi fa stare bene". Dunque è probabile che entrambi, se vogliono uscire dal reality ancora come coppia, dovranno tornare con consapevolezze ben diverse da quelle descritte nel video di presentazione.

Non ci resta che aspettare la prima puntata di questa sera, per scoprire ulteriori dettagli sulle sei coppie che prenderanno parte al reality estivo. Ma soprattuto per scoprire le dichiarazioni che hanno così tanto ferito l'altra parte, da richiedere il falò immediato di confronto e con ogni probabilità, la coppia in causa lascerà la settima edizione del reality show di Mediaset.