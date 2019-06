Cosa sta succedendo tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, ultima coppia nata nella stagione 2018-19 di Uomini e donne? Dopo la partenza di lui per Ibiza, in compagnia di alcuni amici (tra i quali il calciatore Stephan El Shaarawy), le voci di crisi o addirittura di rottura hanno cominciato a rimbalzare nei social network. E nelle ultime ore, esse si sono fatte persino più concrete dopo la pubblicazione di un post dell'influencer Deianira Marzano, caricato in precedenza da un amico di Manuel, nel quale si vede un ragazzo simile a lui intento a baciare una ragazza.

Le polemiche che ne sono susseguite hanno reso necessario l'intervento da parte dell'ex corteggiatore il quale, usando anche dell'ironia, ha chiesto di smetterla con tali illazioni gratuite. Ma quanto accaduto di seguito, e le nuove dichiarazioni della Cavaglià, non fanno pensare ad un positivo epilogo di questa vicenda.

Gossip Uomini e donne: Manuel dice basta alle critiche ma poi cancella

Il viaggio ad Ibiza potrebbe segnare anche la fine di un'altra coppia nata a Uomini e donne.

Un video fatto pervenire a Deianira "La Terribile" e poi da lei pubblicato mostra, infatti, la sagoma di una persona molto somigliante a Manuel Galiano, intenta a baciare una ragazza in una discoteca dell'isola spagnola. Non si vede chiaramente il volto delle persone in questione ma i lineamenti appaiono molto somiglianti a quelli dell'ex corteggiatore. Sulla questione è poi intervenuto anche Amedeo Venza il quale ha confermato il tradimento nei confronti di Giulia Cavaglià e anche svelato qualche dettaglio in più sull'identità della ragazza: si tratterebbe di Erika e sarebbe di Firenze.

Stanco davanti a simili illazioni, Manuel ha deciso di dire la sua, affidandosi sempre ad una Instagram Story. Qui ha sbottato: "Prima era Valeria, poi Alessia e ora Erika di Firenze. E domani? Adesso state esagerando con questa cattiveria gratuita. Basta". Tale commento ha trovato il like della stessa Cavaglià anche se successivamente è stato sorprendente cancellato.

Giulia Cavaglià sorprende con un post malinconico

Il Gossip di Uomini e donne continua a concentrarsi sulla situazione sentimentale di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, ancora lontani a causa della vacanza di lui con gli amici.

L'ex corteggiatore ha smentito di avere tradito la sua fidanzata ma, a sorpresa, il suo post è stato cancellato, lasciando presagire a possibili evoluzioni non troppo positive del caso. Del resto, l'ultimo scatto pubblicato dall'ex tronista torinese non fa ben pensare dato che è accompagnato da un commento malinconico. Insieme ad una foto nella quale appare da sola, Giulia ha scritto: "Prometto a me stessa la felicità. Senza limiti, gustare tutto quello che dà".

Diversi fan hanno risposto alle sue parole, esprimendo il proprio punto di vista sulla possibile rottura con Manuel e sulla mancata scelta di Giulio Raselli, oggi single a Temptation Island. Un commento, in particolare, non è sfuggito all'attenzione della Cavaglià. Un utente ha scritto: "Mi si stringe il cuore, Giugi”. Affermazione alla quale lei ha risposto con una serie di cuoricini.