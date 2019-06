Grandi capovolgimenti di fronte caratterizzeranno le puntate spagnole de Il Segreto, nelle quali continuerà a tenere banco il triangolo formato da Isaac, Antolina ed Elsa. Dopo avere scoperto gli intrighi di quest'ultima, arrivata persino a fingere una gravidanza per costringere il falegname a sposarla, Isaac non vorrà più saperne di lei. Ad Antolina non toccherà fare altro che lasciare Puente Viejo, mentre l'amore tra Elsa ed Isaac potrà finalmente trionfare.

Ma si sa, nelle trame della telenovela spagnola, la felicità non dura mai a lungo. A breve distanza dal ritorno di fiamma tra i due innamorati, la Laguna resterà vittima di una grave crisi cardiaca e la diagnosi del dottore le lascerà poche speranze: sarà necessaria una costosa operazione se vorrà salva la vita. Per fortuna l'intervento ci sarà ma, al suo ritorno a casa, Elsa sarà costretta ad affrontare un nuovo problema di salute che non risulterà fatale solo grazie all'intervento, a dir poco provvidenziale, della stessa Antolina.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Antolina salva Elsa

Stando a quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate spagnole, Isaac riuscirà a racimolare il denaro necessario per l'intervento chirurgico di Elsa, che potrà riprendere a sperare. L'operazione andrà bene e la giovane potrà lasciare l'ospedale sana e salva insieme ad Isaac. Ancora una volta, però, la coppia dovrà fare i conti con un nuovo imprevisto: Antolina farà ritorno a Puente Viejo, annunciando a tutti di essere cambiata e chiedendo scusa a tutte le persone che ha fatto soffrire.

Sarà difficile crederle, almeno fino a quando saranno i fatti a confermare il nuovo carattere dell'ex ancella. Isaac partirà per un breve viaggio e durante la sua assenza Elsa, ancora in convalescenza, sarà vittima di un malore improvviso. Solo l'assunzione di un medicinale potrà salvarla ma lei non sarà in grado di prenderlo da sola. A sorpresa, correrà in suo aiuto proprio Antolina che le somministrerà la medicina, evitando la morte della sua storica rivale.

Trame spagnole Il Segreto: Antolina medita vendetta

Nelle puntate spagnole de Il Segreto, Antolina dimostrerà di essere davvero cambiata e, al ritorno di Isaac, gli racconterà quando accaduto, facendo leva sul suo eroismo. E, puntualmente, ancora una volta Guerrero crederà alle sue buone intenzioni, finendo per chiedere alla dark lady di lavorare in casa sua per aiutare Elsa nelle faccende. La decisione non convincerà affatto Consuelo e Matias, certi che Antolina non sia affatto cambiata, ma le loro parole non gli faranno cambiare idea.

La terribile donna potrà così rientrare in scena indisturbata meditando vendetta contro la sua storica rivale e preparandosi a portare a termine un terribile piano contro di lei.