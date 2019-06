Il Professore e la sua banda stanno per tornare: tra un mese i componenti si riuniranno per salvare Rio e mettere a segno un colpo ancora più spettacolare del precedente. I ladri più famosi di Netflix ritorneranno il 19 luglio con gli episodi inediti della terza parte. Dal trailer pubblicato settimane fa e da alcune anticipazioni diffuse in rete, è chiaro al pubblico che le nuove imprese scateneranno più adrenalina e il mix di amori, tradimenti e amicizie sarà maggiormente protagonista nelle vicende in cui saranno coinvolti Tokyo e compagni.

La seconda parte de La casa di carta si era conclusa con la banda soddisfatta del miliardo di euro sottratto alla Zecca di Stato e la ritroveremo, inizialmente, a godersi il 'gruzzoletto'.

Il gruppo verrà riunito dal Professore dopo la richiesta d'aiuto di Tokyo che ha assistito al rapimento di Rio. Netflix, dopo aver rilasciato il trailer, non ha più svelato alcun dettaglio e si mantiene tutt'ora sul vago, ad eccezione di un post su Instagram dove si gioca con i fan della serie.

Ci sarà un nuovo componente nella banda e gli spettatori devono sbizzarrirsi nelle ipotesi sul nome. Secondo gli indizi, dovrebbe trattarsi di una città italiana. A conferma di ciò, in alcune città italiane sono apparsi dei manichini vestiti come i famosi ladri iberici e un indizio che dovrebbe stuzzicare la fantasia degli italiani.

Netflix gioca con i fan de La casa di carta: in alcune città italiane gli indizi sul nome del nuovo membro della banda

Fa parte della campagna promozionale di Netflix il nuovo indovinello posto all'attenzione dei fan de La casa di carta che attendono la pubblicazione della terza parte prevista il 19 luglio sulla celebre piattaforma.

Pare che in alcune città italiane siano apparse delle teche con un manichino che indossa la mascherà di Salvador Dalì e la classica tuta rossa dei componenti della banda del Professore. Si sono verificati avvistamenti a Torino, con la scritta 'Torino è dei nostri. O forse no.', a Milano, Napoli e Palermo, con il nome della città e lo stesso indizio. Sulla base di queste iniziative di Netflix, sembra chiaro che il nuovo componente della banda avrà il nome di una città italiana.

La casa di carta 3 dal 19 luglio su Netflix: trama

La casa di carta 3 riprenderà da dove si era conclusa la seconda parte della serie. La banda è riuscita a fuggire con un miliardo di euro rubato alla Zecca di Stato e si è divisa, ogni componente o coppia con la propria parte del bottino. Tokyo e Rio si trovano in un'isoletta tropicale quando vengono aggrediti da una banda di uomini armati che rapiscono il ragazzo. La giovane si reca in Thailandia dal Professore e cerca il suo aiuto.

La banda viene chiamata a riunirsi per liberare Rio e mettere a frutto un colpo che si preannuncia ancor più straordinario del primo.