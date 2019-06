La conduttrice de Le Iene Nadia Toffa oggi compie 40 anni. La donna purtroppo da due anni sta combattendo la sua battaglia contro il cancro. Nell'ultimo periodo la sua assenza dai social aveva destato qualche preoccupazione. Le ultime apparizioni in tv inoltre avevano fatto preoccupare notevolmente i numerosi fan che la seguono con affetto e ammirazione. Effettivamente in questo periodo si è dovuta sottoporre a un ciclo di terapie molto intenso, che l'ha destabilizzata e un po' abbattuta.

Ad ogni modo, in occasione del suo quarantesimo compleanno, Nadia Toffa ha voluto pubblicare un post su Instagram molto toccante. La donna ha condiviso una sua foto, sempre allegra e sorridente, e una didascalia molto importante.

Il post di Nadia Toffa su Instagram in occasione del suo 40esimo compleanno

Ormai sono circa due anni che Nadia Toffa combatte contro la brutta malattia. Nonostante tutto, non ha mai perso il sorriso e la voglia di vivere.

Nadia Toffa compie 40 anni e commuove il web: 'Affronto le mie difficoltà ogni giorno'

Naturalmente, come tutti gli esseri umani, anche lei ha avuto ed ha i momenti di sconforto. Ad ogni modo, è riuscita a superare tutte queste difficoltà grazie all'aiuto e al sostegno di familiari e amici. Il post in occasione del suo quarantesimo compleanno è infatti dedicato proprio a tutte queste persone che le sono state accanto. Senza il loro appoggio infatti non sarebbe stata affatto la stessa cosa. La vita purtroppo è fatta di difficoltà e di sfide che, all'apparenza, possono sembrare insormontabili, ma non lo sono. Questo è un po' il motto della conduttrice e infatti è la frase che ha nella descrizione del suo profilo Instagram.

Gli auguri dei follower e di molti personaggi famosi come Valeria Marini

Nadia Toffa ha scritto: "Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici". Inoltre ha voluto ringraziare anche tutti i fan per gli splendidi messaggi ricevuti in questo periodo di assenza. Sotto questa foto foto si sono distinti i commenti di molti utenti del web e anche di molti personaggi famosi. Tra questi non sono mancati gli auguri di Valeria Marini, che ha scritto: "Auguri stellari", e quelli di Simona Ventura, che ha scritto: "Auguri, ti voglio bene".

Inoltre anche Elisabetta Gregoraci ha voluto mandare un messaggio di buon compleanno alla sua collega chiamandola "guerriera". Insomma nonostante tutto Nadia Toffa continua ad andare avanti e a combattere nella speranza di riuscire finalmente a liberarsi di questo mostro.