La prima puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera 24 giugno su canale 5 ha riservato già i primi colpi di scena con la richiesta di un falò di confronto immediato, chiesto da Andrea Filomena alla sua fidanzata Jessica Battistello. Quest'ultima, stando a quanto trasmesso nella puntata d'esordio, ha letteralmente perso la testa per il tentatore Alessandro sin dal suo ingresso nel resort sardo, tanto da costringere il fidanzato, in lacrime, a richiedere un confronto immediato al quale però, la ragazza non si è presentata.

Pubblicità

Pubblicità

Un atteggiamento quello della giovane che non è affatto piaciuto ai numerosissimi fan del reality, i quali si sono riversati sui social attaccando duramente la Battistello.

Temptation Island, i social infuriati con Jessica: 'Non ha le p... di lasciarlo lei'

Jessica Battistello, fidanzata di Andrea Filomena, è stata tra le protagoniste della prima puntata di Temptation Island, al via ieri 24 giugno su canale 5. Sin dalle battute iniziali, la giovane ha perso la testa per il single Alessandro, arrivando a dichiarare davanti alle telecamere, di 'sentire le farfalle nello stomaco' per lui a meno di ventiquattrore dall'inizio delle registrazioni.

Pubblicità

Tutto ciò, unito all'atteggiamento della ragazza con Alessandro, ha lascito basito non solo il fidanzato Andrea ma anche il pubblico da casa, il quale si è riversato sul web scagliandosi contro Jessica con commenti non proprio lusinghieri. 'Non lo ama più ma non ha le p... di lasciarlo lei' scrive uno degli utenti su Twitter, mentre altri criticano le lacrime di coccodrillo versate dalla giovane al primo falò. Commenti molto duri verso la ragazza che, come è noto, si sarebbe dovuta sposare proprio il mese di giugno con il fidanzato Andrea, salvo annullare le nozze all'ultimo momento e decidere di partecipare a Temptation Island.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Temptation Island 2019: Jessica tra le braccia del single Alessandro dimentica Andrea

In molti hanno storto il naso seguendo le vicende della coppia formata da Jessica e Andrea, che in un batter d'occhio si è visto costretto a richiedere un falò di confronto immediato con la fidanzata; nel corso della puntata, la Battistello non ha però accettato il confronto con il fidanzato, tornando a farsi consolare dal tentatore Alessandro. Una vicenda che terrà con il fiato sospeso i fan del reality prodotto da Maria De Filippi, anche nel corso delle prossime settimane.

Grande successo in termini di ascolto per la puntata d'esordio e che ha tenuto incollati al televisore una media di 3.546.000 spettatori per uno share del 22,24%. Un ottimo debutto per il programma condotto da Filippo Bisciglia, che si conferma nuovamente con programma di punta dell'estate di Mediaset.