Bar Rafaeli, top model israeliana, è di nuovo incinta a 34 anni. La comunicazione a sorpresa su Instagram. Sarà un altro fiocco rosa dopo le due precedenti bambine?

Oltre a lei, tante sono le pancine VIP che si apprestano a colorare il Gossip estivo di rosa o d'azzurro: tra le bellissime che hanno appena partorito e quelle che, invece, hanno appena svelato la gravidanza, spicca una su tutte: Belen Rodriguez. Voci di una sua presunta gravidanza si rincorrono da alcuni giorni a causa di un pancino sospetto nascosto sotto un ampio vestito, in una foto su Chi.

Bar Rafaeli in gravidanza: 'L'ho fatto di nuovo'

La bellissima modella israeliana di 34 anni è di nuovo incinta. Lo rivela lei a sorpresa, spiazzando tutti. Un video birichino e divertente postato su Instagram e girato insieme al suo amico Assi Azar a Tel Aviv il mese scorso durante l'Eurovision Song Contest. La frase ad effetto per accompagnare il video è la citazione di una celeberrima canzone di Britney Spears, "Hops, I did it again!" (Oh, l'ho fatto di nuovo!).

La top model si riferisce alla sua terza gravidanza, dopo un anno appena dalla nascita della sua seconda figlia, Elle. La primogenita si chiama, invece, Liv.

Il marito di Bar Rafaeli si chiama Adi Ezra ed è un imprenditore israeliano anche lui, erede del Neto Group, uno dei cinque player alimentari israeliani. I due hanno sempre dichiarato di volere una camicia numerosa, e pare siano stati di parola!

Già nel 2015, in un'intervista rilasciata ad Hello Magazine, la top model aveva detto di voler seguire l'esempio dei suoi genitori, che hanno avuto 4 figli. Questa terza gravidanza, quindi, la avvicina un pò di più a quell'ambito traguardo familiare.

La Moda VIP piena di nuove 'pancine', vere o presunte

Tra le bellissime VIP di tutto il mondo, pare che la cicogna abbia fatto visita a molte. Oltre a Bar Rafaeli, anche Jessica Simpson è alla sua terza gravidanza e i suoi "red boots" hanno lasciato posto a scarpe più comode in attesa del suo terzo bebè, che sarà una bambina.

Tra le panchine che hanno già partorito, c'è la nostrana Federica Nargi e la nuova aristocratica Meghan Markle con quella che è stata definita "la gravidanza più lunga della storia".

Benché siano state li che 41 settimane di gestazione, i silenzi di Harry e Meghan e la loro riluttanza a mostrarsi subito ai fotografi, ha scatenato il gossip mondiale.

Anche la conduttrice Lorena Bianchetti ha avuto la sua bimba proprio nel 2019 che ha dato alla luce la.sua primogenita a 44 anni. Incinta anche Fiammetta Cicogna che è stata paparazzata di recente a Milano, incinta di due gemelli. Il suo ex, Tommy Chiabra, pare abbia una liason con Melissa Satta, anche se ancora non ci sono cicogne in vista per i due.

Incinta anche Desirée Maldera, di Temptation Island, che ha comunicato la sua gravidanza via Instagram, proprio come Bar Rafaeli.

Sicuramente la gravidanza più attesa, anche se ancora solo presunta, è quella di Belen Rodriguez che, ritrovato l'amore cocente con Stefano De Martino, è stata avvistata con abito largo e pancino sporgente. Pare che sia già al terzo mese, e che questa volta il fiocco sarà rosa.