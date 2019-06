L'influencer Tana Mangeau e lo youtuber leader del Team 10 Jake Paul hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Sono in molti però a credere che si tratti solo di una trovata pubblicitaria per apparire sulle headlines dei giornali di Gossip e al tempo stesso promuovere anche il nuovo show di Tana, in via di registrazione proprio in queste settimane.

Jake ha fatto la proposta per il 21esimo compleanno di Tana, ma non tutti ci credono

Jake Paul ha deciso di fare la grande proposta dopo solo due mesi di relazione, durante la festa per il ventunesimo compleanno di Tana.

Pubblicità

Pubblicità

Lo youtuber si è presentato con una torta a due piani con scritto Will you marry me? e un enorme diamante che subito Tana ha mostrato fiera nelle sue storie di Instagram con la caption "I'm engaged". Pochi minuti dopo Jake ha confermato su twitter con "I proposed".

In pochi però hanno creduto che si sia trattato di una proposta reale. Non sarebbe la prima volta che entrambi inventano scherzi per views. Sia il fratello di Jake, lo youtuber Logan Paul anche lui parte del Team 10, che la madre Pamela, in un'intervista hanno detto che Jake non ha mai telefonato né per confidare che stava per fare la proposta né dopo la proposta per dare loro l'annuncio.

Pubblicità

"Tana ci piace, è una ragazza dolcissima. Ma Jake non ci ha detto assolutamente nulla riguardo al fidanzamento. Se fosse vero però non ne saremmo sorpresi, è un ragazzo impulsivo e spesso ha fatto azioni sciocche senza pensare. Tutti i suoi tatuaggi per esempio ne sono una prova".

Tra quelli invece che hanno creduto alla genuinità della proposta c'è Bella Thorne, ex di Tana, con cui ha avuto una relazione poliamorosa per più di un anno per poi lasciarsi a febbraio da amiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

L'attrice ha postato su twitter una foto con gli occhi gonfi dalle lacrime versate con la caption "Quando la tua ex si sta per sposare". Tana ha visto il post e ha commentato "OMG!".

Per gli esperti il diamante è chiaramente finto

A continuare i rumor che si tratti di un fidanzamento finto sono i numerosi esperti di pietre preziose che hanno dichiarato che si tratta di un diamante falso. Tra loro c'è Ira Weissman fondatore di The Diamond Pro che è stato chiamato da E! News per fare una valutazione.

L'esperto ha dichiarato nella sua intervista "Nessuna valutazione è sicura senza vedere il diamante da vicino con uno strumento specifico, ma per la mia esperienza il diamante nella clip di Tana è decisamente falso. Lo scintillio del diamante è assolutamente esagerato, probabilmente con l'aiuto di qualche app di filtri come Kira Kira, ma se si guarda attentamente la pietra centrale si può facilmente vedere che ha un aspetto vetroso tipico dei diamanti falsi.

Pubblicità

A mio parere tratta di uno zircone".

E! News ha chiesto una valutazione anche ad altri due esperti: l'esperta di gioielli e pietre preziose Lauren McCawley ha dichiarato che si tratta senz'altro di zircone cubico, cioè un cristallo che ha apparentemente l'aspetto del diamante ma leggermente vetroso e per questo viene usato come sostitutivo, l'esperto di valore dei gioielli Jerry Blickman ha riconosciuto anche lui uno zircone cubico: "Se fosse un diamante vero costerebbe tra i 75.000 e i 100.000 dollari ma questa copia in zircone ha un prezzo che si aggira ai 200 dollari".