Le cause della morte di Emma Barber continueranno ad essere motivo di discussione anche nelle puntate americane di Beautiful di inizio luglio. La nipote di Justin è caduta con la sua auto da un dirupo ma in quel momento era inseguita da Thomas. Quest'ultimo voleva proibirle di incontrare Hope per rivelarle la verità sulla finta morte di Beth. Il tempismo con il quale tale incidente si è verificato comincerà a destare la preoccupazione di alcuni altri personaggi della soap.

Tra di essi non potrà certo mancare Xander, a sua volta consapevole della scoperta fatta dal rampollo Forrester sullo scambio di culle. E il tentativo di quest'ultimo di convincerlo della propria innocenza, non sembrerà sortire il risultato sperato dato che lui continuerà ad indagare su quanto accaduto.

Beautiful anticipazioni: Xander e Brooke sospettano di Thomas

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dal 1° al 5 luglio, Xander cercherà di ottenere dei chiarimenti da Thomas riguardo la notte dell'incidente: non otterrà però le risposte desiderate in merito al litigio con Emma avvenuto tra i corridoi della Forrester Creations.

Spiegherà, infatti, di avere discusso con lei per motivi di lavoro legati alla "Hope For The Future" ma le sue parole non convinceranno affatto il cugino di Maya. Per tale ragione, il ragazzo continuerà ad indagare per capire se davvero il figlio di Ridge potrebbe avere ucciso Emma e, per ottenere delle prove sulla sua tesi, chiederà l'aiuto di Charlie. Anche Brooke verrà informata del litigio tra la defunta stagista e il figliastro. In questo caso sarà Pam a segnalare l'accaduto, lasciando sospettosa la Logan, già preoccupata per la fissazione che Thomas continuerà a provare nei confronti di Hope.

Trame americane Beautiful: un nuovo piano per conquistare Hope

Mentre le indagini di Xander proseguiranno, rendendolo di fatto il secondo indiziato per la seconda morte che dovrebbe avere luogo a breve, le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Thomas sarà pronto a tutto per conquistare Hope. Per raggiungere il suo scopo, acquisterà degli stupefacenti dal suo amico Vincent e la farà assumere a Liam a sua insaputa. Lo Spencer perderà così il controllo delle sue azioni e finirà per trascorrere una notte di passione insieme a Steffy.

Non solo: il rampollo Forrester chiederà un favore a Douglas, che verrà usato per una inattesa proposta di matrimonio. Sarà proprio il bambino a chiedere alla Logan di fargli da mamma, sposando Thomas. Le voci di questo nuovo progetto matrimoniale si diffonderanno velocemente, arrivando presto alle orecchie di Brooke e Liam. Ma se loro non saranno affatto convinti che questa sia la scelta giusta, diversa sarà la reazione di Ridge che non si opporrà alle possibili nozze.