La settima edizione di Temptation Island è appena iniziata e già ci sono i primi clamorosi colpi di scena riguardanti, in particolare, una delle fidanzate presenti nel resort sardo di Santa Margehrita di Pula, La fidanzata di Andrea, Jessica Battistello, a poche ore dall'inizio delle registrazione del reality, ha letteralmente perso la testa per il single Alessandro Zarino, tanto da dimenticarsi del fidanzato presente nell'altra parte del resort sardo.

Un atteggiamento, quello della ragazza, che ha inevitabilmente suscitato molte polemiche in rete, dove gli utenti si sono riversati con commenti non proprio benevoli nei suoi confronti. Ma chi è il tentatore che ha fatto perdere la testa a Jessica?

Alessandro fa breccia nel cuore di Jessica a Temptation Island

Sin dalla prima puntata andata in onda lunedì scorso, i fan di Temptation Island sono rimasti stupiti dal comportamento della giovane Jessica, la quale si è gettata subito tra le braccia del single Alessandro, incurante del fatto che dall'altra parte ci fosse il fidanzato Andrea.

Le dichiarazioni fatte dalla ragazza al giovane tentatore, hanno stupito non solo i telespettatori ma anche il fidanzato il quale, come sappiamo, si è visto costretto a richiedere un falò di confronto immediato con Jessica, al quale però lei non si è presentata. Continua dunque l'avventura per la coppia, nonostante sia palese la forte attrazione tra la fidanzata di Andrea e Alessandro Zarino. Scatterà il bacio tra i due nelle prossime puntate del reality prodotto da Maria De Filippi?

Temptation, Alessandro Zarino è uno dei tentatori della settima edizione

In attesa di scoprire come si evolverà il rapporto tra Jessica e il suo tentatore, scopriamo qualcosa in più sul giovane single che ha attirato sin da subito l'attenzione della fidanzata di Andrea. Alessandro Zarino, classe 1991, nato a Napoli il 28 marzo, lavora come modello e ha collaborato con varie case di moda in giro per il mondo. Ama tantissimo viaggiare e, grazie al suo lavoro, ha vissuto per un periodo di tempo anche in Australia, dove ha lavorato anche come insegnate di crossfit.

Dopo il suo ritorno in Italia, fa la spola tra Milano e Napoli dove vive la famiglia e la sua adorata sorella Chiara. Dopo aver avuto in passato una storia importante. ora è single e, come sappiamo, ha deciso di partecipare a Temptation Island, dove sin dalle prime battute ha instaurato un ottimo feeling con Jessica.

Non resta che seguire le prossime puntate del relaity delle tentazioni per scoprire tutte le novità riguardanti il triangolo Jessica, Alessandro e Andrea e per capire se la coppia di fidanzati deciderà di lasciare il villaggio sardo prima della scadenza dei famosi ventun giorni.