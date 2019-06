Lunedì 24 giugno prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island, ricca di colpi di scena sin dalle prime battute come rivelato da Maria De Filippi durante un intervista radiofonica. L’ideatrice del reality infatti, ha spoilerato un fatto clamoroso che i telespettatori vedranno nel corso della puntata d’esordio e che porterà una della coppie concorrenti a dirsi addio in tempi record. Una situazione alquanto inaspettata anche per gli autori del programma, rimasti basiti per quanto successo: ora ancor prima della messa in onda della puntata è caccia sul web al nome della coppia incriminata.

Pubblicità

Pubblicità

Maria De Filippi rivela: ‘Dopo quattro ore una fidanzata ha perso la testa per un single’

E’ ancora mistero sul nome dei due fidanzati che già nel corso della prima puntata che andrà in onda il prossimo 24 giugno saranno protagonisti di un falò di confronto e al termine del quale si diranno addio. L’ideatrice e produttrice di Temptation Island, Maria DeFilippi ha svelato alcuni particolari durante un’intervista radiofonica rilasciata a Rudy Zerbi su Radio Deejay.

Secondo le sue parole, dopo sole quattro ore dall’inizio delle registrazioni, uno dei fidanzati è stato chiamato per ben due volte nel ’Pinnettu’, dove ha potuto vedere attraverso i video, come si stava comportando la fidanzata. Da quanto si apprende, la ragazza avrebbe perso la testa sin da subito per uno dei tentatori, scatenando la reazione del fidanzato che si è visto costretto a richiedere immediatamente un falò di confronto.

Temptation Island, la prima puntata inizia con il botto: subito un falò di confronto e primo addio

A poche ore dall’inizio delle registrazioni nel villaggio di santa Margherita di Pula, una delle sei coppie concorrenti si è lasciata.

Pubblicità

Un vero e proprio record per il reality sui sentimenti che mai sino ad ora aveva assistito a nulla di simile. Anche le dichiarazioni di Maria De Filippi testimoniano come questo fatto fosse del tutto inaspettato e solo con la messa in onda della prima puntata il prossimo 24 giugno conosceremo l’identità della coppia che si è detta addio. Ricordiamo che i fidanzati in gioco, pronti a mettere alla prova la forza del loro amore nel reality condotto da Filippo Bisciglia sono: Cristina e David, Nunzia e Arcangelo, Katia e Vittorio, Massimo e Ilaria, Nicola e Sabrina, Jessica e Andrea.

Tra i tentatori, secondo quanto riportato da Raffaella Mennoia su Instagram, dovrebbero esserci invece, Giulio Raselli e Flavio Barattucci, ex protagonisti di Uomini e donne nonché ex corteggiatori di Giulia Cavaglià.

Per scoprire chi sarà la prima coppia ‘scoppiata’ a Temptation Island 2019, non resta che attendere la messa in onda della prima puntata prevista per lunedì 24 giugno a partire dalle 21,20 su canale 5.