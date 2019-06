Continuano gli appuntamenti con Un posto al sole, la soap più amata in Italia, in onda ogni sera dal lunedì al venerdì su Raitre. Nella settimana che va dall'8 al 12 luglio , gli abitanti di Palazzo Palladini regaleranno ancora molte emozioni.

Franco metterà da parte il passato, Alberto sarà sempre più agguerrito con Ferri

Franco sarà pronto a tornare in palestra. Dopo il lungo periodo di convalescenza, l'uomo ritroverà finalmente la forma fisica per tornare a lavorare e ad allenarsi.

Questo significa che presto sarà costretto ad affrontare Ciro.

Nel corso della seconda settimana di Luglio, Franco deciderà di mettere da parte le tensioni con l'amico che aveva baciato sua moglie e gli darà l'addio. Probabilmente Ciro, dopo la situazione imbarazzante con Angela, deciderà di lasciare la palestra.

Alberto Palladini sarà sempre più agguerrito nel suo intento di mettere i bastoni tra le ruote a Roberto e Filippo per il nuovo progetto.

Ferri e suo figlio saranno tranquilli, perché l'incontro di Londra con l'intermediario per il loro affare sembrerà essere andato bene, ma i due ignoreranno che Palladini sarà disposto a tutto pur di corromperlo.

Marina incontrerà l'uomo misterioso e deciderà di aiutarlo

Intanto Marina riceverà una telefonata inaspettata da parte della mensa dei poveri: questa strada potrebbe portare la Giordano dall'uomo misterioso che si è introdotto in casa sua.

L'imprenditrice incontrerà il senzatetto che aveva sottratto una foto dalla sua villa e la donna deciderà di aiutare Arturo concedendogli di restare da lei. Questo le permetterà di stabilire un contatto con l'uomo.

La crisi di Vittorio continuerà: il ragazzo sarà sempre più condizionato dalle pressioni di Anita che non gli farà vivere tranquillamente la sua storia con Alex. Quest'ultima, inoltre, conoscerà Assunta e Vittorio, per sottrarsi dall'imbarazzo dell'intromissione di sua madre, chiederà alla fidanzata di partire.

Questo non basterà a togliere dalla testa del giovane Del Bue il pensiero di Anita e capirà di dover prendere una decisione netta sulla sua vita sentimentale.

Otello, annoiato dalla monotonia della vita da pensionato, penserà di andare al comando. Il vigile sarà simpaticamente invadente nei confronti di Cerruti e Cotugno che vorranno liberarsene. Più tardi, Testa salverà la vita a un suo amico e finirà per diventare una vera e propria star del web.

Non tutti i suoi amici saranno entusiasti di questo, soprattutto Renato che scoprirà di essere considerato da Otello un "vecchio malridotto".

Diego proverà ad instaurare un rapporto di amicizia con Beatrice, ma presto si accorgerà che per lui sarà molto difficile. L'avvocato, sollecitata da Raffaele, si allontanerà dal suo ex ragazzo che non la prenderà bene.