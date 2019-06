Le registrazioni di Temptatio Island sono iniziate da pochissimi giorni ma già sono in tanti a chiedersi quali saranno le coppie che parteciperanno alla nuova edizione. Fra le tante proposte dei fans ci sarebbe anche quella composta da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, formatasi qualche mese fa negli studi di Uomini e donne. Monti fans, infatti, vorrebbero vedere i due giovani districarsi e gestire le tante tentazioni dei villaggi di Temptation, ma pare che così non sarà e ad annunciarlo è stata proprio Claudia sui social rispondendo ad una fan.

Pubblicità

Pubblicità

Le dichiarazioni della Dionigi sui social: 'Non ne abbiamo bisogno'

Nel dettaglio, si segnala che nelle scorse ore Claudia Dionigi, approfittando di una delle nuove funzioni introdotte da Instagram, ha chiesto ai propri follower di farle alcune domande per tenerle compagnia in un suo momento di solitudine. Fra tutte le domande che le sono state rivolte c'era ovviamente quella riferita a Temptation Island e ad una sua possibile partecipazione al reality insieme a Lorenzo.

Temptation Island: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

E' stato proprio a quel punto che la Dionigi ha dichiarato che lei e il suo fidanzato non andranno a Temptation Island perché non hanno bisogno di farlo. Inoltre, ha anche specificato che al momento la sua relazione con Lorenzo va talmente bene da non considerare necessaria la loro presenza ad un programma a cui partecipano coppie che hanno bisogno di testare i sentimenti che provano l'uno per l'altro. Da non dimenticare comunque che se Claudia e Lorenzo non hanno sentito il bisogno di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Nip non è detto che in futuro non possano cambiare idea e decidere magari di partecipare all'edizione vip del reality che andrà in onda a fine estate con la sua seconda stagione del tutto inedita.

Pubblicità

Un nuovo progetto per Claudia e Lorenzo

Con la dichiarazione precedente comunque la Dionigi ha chiarito momentaneamente la sua posizione nei confronti dello show di Filippo Bisciglia e nei confronti di tutti quei fans che speravano di poter ammirare lei e Lorenzo in un altro percorso televisivo e che invece dovranno accontentarsi soltanto di acquistare le loro t-shirt di coppia sui social. A tal riguardo, infatti, si segnala che da qualche giorno Lorenzo e Claudia hanno lanciato su Instagram la loro prima linea di t-shirt personalizzate con le loro frasi più celebri.

Molte delle didascalie presenti sulle t-shirt, infatti, sono totalmente ispirate a frasi e modi di dire che usualmente la coppia usa sui social per comunicare fra di loro e con i loro follower. Al momento, le t-shirt sono acquistabili soltanto online attraverso i profili social dell'ex tronista e della sua scelta.