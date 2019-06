Risale a meno di un'ora fa la pubblicazione di un video che presenta i primi due concorrenti ufficiali della nuova edizione di Temptation Island: sulla pagina Instagram del reality, infatti, sono state mostrate alcune immagini di una delle sei coppie del cast. Katia e Vittorio, si chiamano così i due fidanzati che hanno deciso di mettersi alla prova nel format delle tentazioni: lui, in particolare, ha raccontato di voler verificare se la sua dolce metà lo ama veramente.

La prima coppia di Temptation Island 6

Anche se ancora non si conosce il giorno in cui sarà trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, i social della trasmissione stanno cominciando a svelare il cast che gli autori hanno messo su per provare a bissare il successo degli anni passati. Sulla pagina Instagram del reality, dunque, pochi minuti fa è stato caricato un breve video della prima coppia ufficiale: loro sono Katia e Vittorio, due giovani che hanno raccontato le motivazioni che li hanno spinti a voler partecipare al format di Canale 5.

Katia e Vittorio primi concorrenti ufficiali di Temptation Island 2019.

A contattare la redazione è stato il ragazzo, che vuole verificare se la compagna è davvero innamorata di lui.La ragazza, dal canto suo, ha immediatamente messo in chiaro le cose: "Io mi prenderò tutte le libertà perché lui me le ha sempre fatte passare". "Faccio sempre quello che mi fa stare bene, e poi viene il resto", ha aggiunto Katia indicando la sua dolce metà seduta accanto.

Le premesse perché questa coppia regali molti spunti di discussione, ci sono tutte: lei ha intenzione di vivere l'esperienza nel villaggio in totale libertà, lui dovrà decidere se perdonare ancora una volta la fidanzata oppure se mettere un punto alla relazione.

Iniziate le riprese in Sardegna

Nell'attesa di scoprire le altre 5 coppie che compongono il cast della sesta edizione di Temptation Island, riportiamo la notizia secondo la quale il programma è già iniziato: lunedì scorso, infatti, Filippo Bisciglia e gli autori sono partiti alla volta della Sardegna per cominciare a lavorare alle puntate che dovrebbero essere trasmesse su Canale 5 tra la metà di giugno e i primi di luglio.

Sapendo che gli addetti ai lavori stanno svelando pian piano i nomi dei protagonisti, supponiamo che le registrazioni siano già iniziate: i 6 fidanzati e le 6 fidanzate sono stati divisi in due diversi villaggi, nei quali dovranno vivere per i prossimi 21 giorni in compagnia di tanti ragazzi/e single.

Soltanto al termine dell'avventura (a meno che uno dei due componenti della coppia non decida di chiedere un confronto anticipato), i fidanzati si ritroveranno al falò finale e dovranno decidere se continuare a stare insieme oppure se tornare a casa ognuno per conto proprio.