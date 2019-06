Dal trionfo al GF 14 nel dicembre del 2015 al ruolo di tentatrice. La salernitana Federica Lepanto, originaria di Agropoli, è tornato protagonista di un reality quattro anni dopo il successo nella casa più spiata dagli italiani. Ora la ventiseienne è sbarcata in Sardegna per prendere parte alla sesta edizione di Temptation Island ed è tra le single presenti nel villaggio di Santa Margherita di Pula. Federica si è fatta notare già nel corso della prima puntata.

La Lepanto si è avvicinata a Massimo Colantoni, originario di Roma e fidanzato con Ilaria Teolis. Tra i due il feeling è stato immediato con l’ex gieffina che non ha nascosto un reale interesse nei confronti del giovane. Una conoscenza che, stando a quanto fatto intuire dalla salernitana su Instagram Stories, potrebbe concludersi prematuramente.

Federica Lepanto 'conquista' Massimo Colantoni

Federica Lepanto ha risposto ad una serie di domande dei fan poche ore prima della puntata di esordio di Temptation Island.

Stuzzicata sulla partecipazione al reality sui sentimenti l’ex gieffina ha fatto chiarezza sul ruolo della tentatrice sottolineando che il loro compito non è quello “sfasciare” le coppie. “Le ragazze definite tentatrici sono semplicemente delle single che ascoltano e si confrontano con fidanzati che hanno deciso di partecipare al programma per risolvere i loro problemi o lasciarsi definitivamente”.

In tanti hanno chiesto ulteriori delucidazioni sulla sua esperienza nel programma di Canale 5.

Pochi i dettagli forniti da Federica che, rispondendo ad un utente che gli chiedeva delucidazioni sulla data di chiusura delle registrazioni, ha riferito di aver già lasciato l’Is Morus Realis di Santa Margherita di Pula.

'Sono rimasta in un posto stupendo meno di quanto avrei voluto'

A tal riguardo la Lepanto non ha precisato i motivi dell’addio anticipato a Temptation Island ma, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha riferito di aver vissuto un’esperienza che ricorderà a lungo: “Sono felice e mi va di sorridere anche se sono rimasta in un posto stupendo meno di quanto avrei voluto” - ha chiosato la ventiseienne.

A questo punto non è da escludere che Massimo, il fidanzato con il quale si è relazionata Federica, sia stato convocato da Ilaria per il falò di confronto finale ed abbia successivamente lasciato il programma.

Tra le ipotesi circolate in queste ultime ore anche quella relativa ad un possibile abbandono per questioni personali. Al di là dell’epilogo l’ex gieffina ha già lasciato il segno nel corso della prima puntata del reality sui sentimenti mandando in tilt Massimo Colantoni tra ammiccamenti e tenerezze e manifestando il suo interesse per il romano.