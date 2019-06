Continuano a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori le vicende della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) in onda dal 10 giugno al posto del dating-show Uomini e Donne. Le anticipazioni dell'episodio numero 15 che verrà trasmesso su Canale 5 venerdì 28 giugno sottolineano che Hakan avrà intenzione di mettere in atto un piano volto a vendicarsi nei confronti di Ferit. Il marito di Demet, visibilmente adirato dopo aver assistito allo scontro tra la moglie e Aslan, penserà di intervenire nei confronti di quest'ultimo, e chiederà a Bekir di riservargli lo stesso trattamento che ha portato alla morte di Zeynep e Demir.

Tuttavia, il malvagio uomo tornerà sui suoi passi in seguito all'intervento della consorte che lo convincerà ad annullare i suoi propositi di vendetta.

Ferit, dal canto suo, non si rassegnerà all'idea di vedere il nipote Bulut affidato alle cure dei perfidi zii, infatti mostrerà a Deniz la vettura dell'incidente fatale di Zeynep e Demir, che potrebbe rappresentare una prova schiacciante per arrivare finalmente alla verità.

Alya ubriaca: Ferit, Deniz e Nazli corrono da lei

Aslan, dopo aver salutato Bulut prima che questi salga in macchina con gli zii, si offrirà di accompagnare a casa Deniz e Nazli, dimostrando che aldilà della sua immagine piuttosto altera sa essere anche un uomo disponibile.

La situazione si complicherà quando Deniz riceverà una telefonata inaspettata, che lo informerà che Alya dopo la sua performance si è completamente ubriacata. A questo punto, il gruppetto si precipiterà dalla giovane per sincerarsi delle sue condizioni.

La macchina dell'incidente è nel garage della società

Ferit e i suoi amici, dunque, raggiungeranno Alya per evitare che, in evidente stato di ebbrezza, possa commettere delle sciocchezze. Per fortuna, alla fine il gruppo di amici riuscirà a trascorrere una piacevole serata.

Intanto Aslan, sempre più deciso a far emergere la verità su Hakan e Demet, mostrerà a Deniz la vettura dell'incidente fatale a Demir e Zeynep, custodita nel garage dell'azienda. Quando Hakan apprenderà che la macchina non è andata distrutta, comincerà a preoccuparsi che la realtà dei fatti sul decesso dei genitori di Bulut possa essere rivelata.

La soap opera Bitter Sweet-Ingredienti d'amore sta ottenendo risultati soddisfacenti in termini di ascolti televisivi.

Le telespettatrici, in particolare, sono rimaste piuttosto colpite dal talento e dal fascino di Can Yaman, l'attore turco che interpreta proprio il protagonista maschile della serie, ovvero l'imprenditore Ferit Aslan.