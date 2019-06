Temptation Island, il reality che mette alla prova le coppie, nella sua prima puntata ha registrato un boom di ascolti con il 22% di share in TV e un record di ascolti in digitale. Lunedì 1° Luglio sarà trasmessa la seconda puntata su canale 5 in prima serata. Questa edizione è partita con il botto e con dei vacillamenti da parte di quasi tutte le coppie, anche se quella più a rischio si è rivelata quella di Jessica e Andrea. I due ragazzi quest'anno avrebbero dovuto sposarsi, ma lei non se l'è sentita e ha annullato le nozze.

Appena arrivata al villaggio, Jessica si è invaghita di uno dei tentatori, Alessandro, buttando nello sconforto il povero Andrea che ha versato lacrime sin dalla prima puntata.

Temptation Island sarà un'edizione scoppiettante

Filippo Bisciglia ha però dichiarato che a Temptation Island niente è come sembra e per conoscere le coppie bisognerà aspettare il resto del tempo, perché tutto potrebbe cambiare.

Il conduttore ha aggiunto che in questa edizione una delle ragazze vedrà un video molto forte a causa del suo contenuto e che in sei anni non era mai successa una cosa del genere: Filippo dovrà giustificare il contenuto prima di mostrarlo, perché sarà una situazione delicata.

Il video segreto di Jessica

La seconda puntata di Temptation Island sarà ricca di colpi di scena. Andrea vedrà un video segreto di Jessica e assisterà a cosa è accaduto tra la ragazza e il tentatore Alessandro, ma la loro non sarà l'unica coppia in discussione.

La produzione del programma attraverso delle clip di anteprima, ha rivelato che ci sarà crisi anche tra Sabrina e Nicola. La coppia si è presentata a Temptation per i dubbi sulla differenza di età manifestati dalla donna, più grande di 12 anni.

Sabrina nel villaggio parlerà dei limiti del ragazzo e sarà sempre più vicina a Giulio Raselli, il tentatore ex corteggiatore di Uomini e donne. Nella puntata di lunedì, si vedrà che la donna entrerà nella camera dei single. La reazione di Nicola, ovviamente sarà furiosa.

Un'altra coppia a rischio pare quella di Katia e Vittorio. Lei, molto eccentrica e conosciuta ormai come la ragazza "fotonica", ha descritto il suo compagno definendolo "addormentato ".

Il 1° luglio il video che riguarderà la ragazza, la vedrà in atteggiamenti intimi con un single, Giovanni Arrigoni. Questo scatenerà l'ira di Vittorio che sarà molto deluso dal comportamento di Katia e dichiarerà che stare con lei è stata una perdita di tempo.

Intanto è molto alta l'attenzione per il falò di confronto che alla fine della prima puntata è rimasto sospeso: quello tra Arcangelo e Nunzia. La donna, appena ha visto il bacio che il suo fidanzato ha dato alla single Sonia ha voluto subito un confronto definitivo.