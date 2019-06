Lunedì 24 giugno debutterà su Canale 5 la sesta edizione di Temptation Island, uno dei programmi Mediaset più attesi dell'estate. Le dinamiche saranno le stesse di sempre: sei coppie si metteranno alla prova per 21 giorni, vivendo separate. Fidanzate e fidanzati saranno tentati da bellissimi ragazzi single, alcuni dei quali sono già volti noti del mondo televisivo. Dopo un falò di confronto, ognuno di loro dovrà decidere se continuare la frequentazione, più uniti di prima, oppure prendere strade separate.

Pubblicità

Pubblicità

Con l'avvicinarsi della prima puntata, i profili ufficiali del reality stanno fornendo ulteriori dettagli sui partecipanti e sulle motivazioni che li hanno spinti a partecipare al programma. Nelle ultime ore è stato pubblicato un video che ha visto come protagonisti Ilaria e Massimo, i quali hanno ammesso di attraversare un periodo di crisi dopo più di due anni di amore.

Massimo e Ilaria sono già in crisi

Le sei coppie di Temptation Island sono Cristina e David, Nunzia e Arcangelo, Katia e Vittorio, Jessica e Andrea, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria.

Pubblicità

Si sa per certo che due di loro lasceranno già durante la prima puntata, dopo un falò di confronto chiesto con urgenza dal fidanzato. Ad ammetterlo è stata Maria De Filippi nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Deejay nella quale ha spiegato che la fidanzata ha perso subito la testa per un tentatore, raccontandogli particolari fin troppo intimi della relazione. I nomi di coloro che si lasceranno non sono stati rivelati e tra i papabili entrano anche Massimo e Ilaria.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

I due hanno parlato del loro rapporto in un video recentemente pubblicato nella pagina Facebook di Temptation Island nel quale hanno ammesso di essere in crisi. Dopo due anni di amore non mancano litigi e incomprensioni, soprattutto perché entrambi hanno cambiato il loro stile di vita per amore.

La conferma di Massimo: 'Non sono più me stesso'

Nel video pubblicato sui canali ufficiali di Temptation Island, Massimo ha spiegato che il rapporto con Ilaria è cambiato negli ultimi tempi: "Io ad oggi mi rendo conto che dentro casa mia non sono più me stesso, è diventata una situazione molto pesante".

Anche la fidanzata ha espresso dei dubbi sul futuro insieme, chiamando in causa le rinunce che ha dovuto fare per non creare problemi alla relazione con il fidanzato. Ha raccontato di avere cambiato lavoro per trascorrere più tempo insieme a Massimo e aiutarlo, quando necessario, nella sua attività. La fidanzata ha anche limitato le uscite con le amiche, decisione che non sembra essere un buon punto di partenza per un rapporto duraturo. Questa coppia, dunque, potrebbe essere in discussione durante la partecipazione al reality.