La relazione di coppia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano forse non è finita. Nonostante le voci che stanno circolando sul web sul presunto tradimento di Manuel nei confronti di Giulia, molto probabilmente i due ieri sera erano insieme ad una festa in piscina. Infatti, in una Instagram Stories pubblicata dalla Cavaglià, si sentirebbe la voce del suo fidanzato domandare se ha voglia di fare un bagno nella piscina inquadrata dalla ragazza. È molto probabile dunque, che Giulia si sia chiarita con Manuel in merito alla sua avventura ad Ibiza, dove si dice essere stato sorpreso mentre baciava un'altra ragazza, anche se non è ben chiaro se il ragazzo nel video sia realmente lui.

U&D: Giulia e Manuel sarebbero ancora una coppia

La relazione di coppia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano forse non è ancora finita, nonostante il presunto tradimento di lui durante la sua vacanza ad Ibiza: Ciò nonostante sono ancora molte le domande senza nessuna risposta.

Stando alla tesi riportata dall'influencer Deianira Marzano, l'ex corteggiatore avrebbe tradito la fidanzata baciando un'altra ragazza all'interno di una discoteca di Ibiza.

La prova sarebbe un video pubblicato dove si nota una sagoma simile a lui mentre bacia una ragazza di Firenze di nome Erika. Nonostante Manuel abbia smentito tali accuse, in molti ancora non credono all'ex corteggiatore tra cui Giulia stessa, che di recente su Instagram ha fatto sapere di volersi confrontare direttamente con lui per risolvere la situazione.

Ciò nonostante, è probabile che ora la crisi di coppia tra i due sia passata del tutto. Giulia Cavaglià ieri sera ha partecipato ad una festa in piscina, ed ha pubblicato una Instagram Stories dove ad un certo punto si sente quella che sembra essere la voce di Manuel Galiano dire: "Volevi farti il bagno?". Molti fan della coppia che hanno visualizzato la storia, sostengono che si tratti chiaramente di Manuel.

U&D: Manuel nega il tradimento, Giulia dubbiosa

Prima che Giulia Cavaglià pubblicasse quel video dove si sentirebbe la voce di Manuel, i fan erano convinti che la relazione tra i due fosse giunta al termine. Le dichiarazioni di Giulia riguardo alle voci di tradimento, lasciavano presagire ad una possibile rottura, anche se la ragazza aveva dichiarato che voleva confrontarsi con lui. "Non mi strappo i capelli per nessun uomo", aveva dichiarato in merito alla questione.

Dall'altra parte invece, Manuel Galiano ha negato più volte di aver tradito Giulia, affermando che il ragazzo che si vede nel video non è lui in quanto lui quella sera era vestito di nero, mentre il ragazzo nel video porta una maglietta bianca. Insomma, forse la relazione di coppia tra Giulia e Manuel non è del tutto finita. Non ci resta che attendere come andrà avanti la vicenda, sperando che tutto si risolva per il meglio.