La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è ormai alla luce del sole. I due si sono concessi una vacanza in Sardegna insieme alla famiglia di lei. Nelle scorse ore, Gabriele Parpiglia ha pubblicato un post con tanto di foto che immortala i due neo-fidanzati e annuncia l'uscita di un articolo su 'Chi' dedicato proprio a quella che sembra essere la coppia dell'estate. I due, secondo quanto riporta il giornalista, sarebbero stati fotografati a Milano durante il loro primo bacio e poi in Sardegna.

L'influencer però, non ha per nulla gradito il comportamento dei fotografi del giornale, minacciando di agire per vie legali.

Parpiglia, tramite un commento pubblicato su IG, ha risposto alle accuse della ragazza.

Gossip, Grabrile Parpiglia contro Iannone e la De Lellis

Giulia De Lellis non ha per nulla gradito l'intrusione dei fotografici all'interno della villa dove fino a poche ore fa soggiornava con parte della sua famiglia e Iannone. La donna ha infatti riferito che le sue nipoti si sono spaventate dall'invasione dei fotografi in casa solo per scattare due o tre foto e che agirà per vie legali.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti ritenuto invadenti alcuni loto gesti, sottolineando come ormai la sua relazione con Andrea sia pubblica e che non ci sia il bisogno di ricorrere a certi mezzi.

Gabriele Parpiglia, autore tv e giornalista del settimanale in questione, ha risposto al commento di una fan che chiedeva appunto della denuncia. L'uomo ha così scritto che ormai dire 'ti denuncio' è diventato quasi un gioco, senza in realtà poi conoscere la legge.

L'uomo ha proseguito dicendo: 'Che si godessero l'estete, l'amore e la fortuna di non dover lavorare, come chi barche e mare non li vedranno mai perché lottano per arrivare a fine mese'.

Giulia De Lellis per adesso non replica alle critiche

L'ex fidanzata di Andrea Damante non ha peli sulla lingua e molto spesso replica a tono alle accuse di chi la critica. Al momento, invece, la donna non ha ancora risposto alle affermazioni di Gabriele Parpiglia e potrebbe decidere di non farlo.

L'influencer è al momento molto presa dalla sua vita, sia sentimentale che lavorativa. Le cose per lei sembrano infatti andare a gonfie vele. Con Iannone pare essere scoppiato l'amore e i due si mostrano tranquillamente insieme sul web. La storia con Damante sembra dunque essere definitivamente archiviata.

Recentemente la ragazza ha preso parte alla registrazione di una serie Witty, vestendo per la prima volta i panni di attrice. La sua ascesa lavorativa sembra proseguire per il meglio e di mese in mese sempre più sono i fan che la seguono sui social e che ascoltano i suoi consigli beauty.