Prime anticipazioni sulla sesta edizione di Temptation Island: sul sito gestito da Davide Maggio, infatti, in queste ore è stato pubblicato un articolo che contiene i rumors che arrivano direttamente dalla Sardegna, dove sono in corso le registrazioni del format. Il giornalista, oltre a svelare la data d'inizio del reality (lunedì 24 giugno), ha fatto sapere che una delle sei coppie in gioco dovrebbe tornare a casa già al termine della prima puntata: pare che uno dei fidanzati del cast abbia richiesto il falò di confronto anticipato per dire addio alla sua dolce metà.

Nuovi rumors su Temptation 6

Come accade ogni anno in questo periodo, sul web iniziano a circolare le anticipazioni di quello che starebbe succedendo in Sardegna tra i protagonisti di Temptation Island: oggi, è toccato a Davide Maggio svelare un interessante episodio che dovrebbe andare in onda nella prima puntata di questa stagione.

Stando alle indiscrezioni che sono arrivate all'orecchio del giornalista, già al termine della serata di debutto del reality il pubblico assisterà all'addio di una coppia al format.

La notizia che in queste ore sta impazzando in rete, dunque, sostiene che due protagonisti del cast abbiano lasciato i villaggi a pochissimi giorni dall'inizio dell'avventura: uno dei fidanzati pare abbia richiesto il falò di confronto immediato con la sua dolce metà per un motivo ben preciso.

Non sarebbe la nostalgia ad aver spinto uno dei personaggi a voler concludere in anticipo l'esperienza nel programma Mediaset: i Gossip che arrivano direttamente dalla Sardegna, fanno sapere che il primo confronto della sesta edizione sarebbe finito nel peggiore dei modi.

I componenti della coppia che si sarebbe resa protagonista del primo falò di Temptation nel 2019, avrebbero deciso di comune accordo di lasciarsi, probabilmente dopo essersi resi conto di non essere fatti l'uno per l'altro.

Temptation 6: la data d'inizio su Davide Maggio

Oltre ad anticipare che una delle coppie del cast scoppierà già al termine della prima puntata di Temptation Island, Davide Maggio ha fatto sapere che sarebbe stata fissata la nuova data di debutto della sesta edizione del reality.

Dopo aver appreso dal web del rinvio che c'è stato (la serata inaugurale era fissata per il 17 giugno), oggi i telespettatori hanno scoperto che il format prodotto da Maria De Filippi dovrebbe iniziare lunedì 24 giugno, una settimana dopo rispetto al previsto.

Qualora la notizia che ha dato il giornalista fosse confermata dagli addetti ai lavori, vorrebbe dire che mancano esattamente 10 giorni al via di Temptation 6, una delle trasmissioni più attese ed amate dal pubblico nella stagione estiva.