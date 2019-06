Dopo aver conosciuto tutte le coppie che compongono il cast di Temptation Island, i fan sono curiosi di scoprire altre due cose: la data di messa in onda della prima puntata e i nomi di alcuni single che proveranno a tentare i protagonisti nei villaggi. Il blog "Vicolo delle News" ha fatto sapere che ci sarebbero un bel po' di volti noti tra i ragazzi che stanno facendo compagnia alle fidanzate in questi giorni: tra loro spiccano Flavio Barattucci e Giulio Raselli, ex corteggiatori di Giulia Cavaglià a Uomini e donne.

Nuove indiscrezioni sul cast di Temptation 6

L'autrice Raffaella Mennoia, sul nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, ha fatto intendere che nel cast di Temptation Island ci sono dei personaggi già noti al pubblico. Al giornalista che le ha domandato se tra i single ci sono dei volti già familiari alla gente, la romana ha risposto: "Sì, potrebbero, ma non posso svelarvi altro".

Il membro della redazione, dunque, ha detto che è molto probabile che tra i "tentatori" della nuova edizione ci siano dei ragazzi che fino a poco tempo fa hanno cercato l'amore in un altro famoso programma di Canale 5: Uomini e Donne. A fare i nomi di quelli che potrebbero essere i single conosciuti del reality Mediaset sono stati Vicolo delle News e Bitchyf: dopo aver notato la sparizione dai social network di alcuni ex corteggiatori solitamente molto attivi, questi blog hanno ipotizzato la loro presenza nel cast di Temptation 6.

Temptation Island: tra i single Flavio e Giulio, ex corteggiatori di Uomini e Donne (RUMORS).

A non farsi vivi su Instagram da quando sono iniziate le registrazioni del format prodotto da Maria De Filippi (cioè da martedì 4 giugno, come ha svelato la Mennoia), sono: Giulio Raselli e Flavio Barattucci (ex spasimanti di Giulia Cavaglià), Kevin Basili (vecchia conoscenza di Teresa Langella) e Rodolfo Salemi (corteggiatore di Mara Fasone).

A catturare l'attenzione degli appassionati di gossip è soprattutto la presenza in questa lista di ben due giovani che si sono contesi il cuore della bella Giulia fino a poche settimane fa: Raselli, in particolare, è arrivato fino al giorno della scelta per poi sentirsi dire che gli era stato preferito Manuel Galiano.

Ancora dubbi sulla prima puntata

Nonostante le registrazioni in Sardegna siano iniziate da dieci giorni, ancora non si conosce la data in cui Temptation Island tornerà in onda su Canale 5: inizialmente la prima puntata della sesta edizione era prevista per lunedì 17 giugno, poi c'è stato un improvviso cambio di programma.

I più attenti, infatti, hanno fatto notare che la sera in cui sarebbe dovuto essere trasmesso il reality, nella programmazione di Mediaset c'era un film: il ritorno in Tv del format sulle tentazioni d'amore, dunque, è stato rinviato a data da destinarsi.

Le sei coppie che quest'anno hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation sono state già presentate tutte: oltre a cinque amori tra gente comune, Filippo Bisciglia sarà chiamato a raccontare le vicissitudini e i problemi che ci sono tra David Scarantino e Cristina Incorvaia, noti per aver partecipato all'ultima edizione di Uomini e Donne Over.