Sono tanti gli spunti di discussione che ha offerto la puntata di "Live-Non è la D'Urso" del 12 giugno: oltre allo sfogo di Barbara sulla mancata ospitata di Pamela Prati per questioni di cachet, a catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip sono state le parole che morgan ha usato per replicare ad Asia Argento. Alla conduttrice che gli ha chiesto di rispondere al post polemico che ha pubblicato la sua ex su Instagram tempo fa, il cantante ha fatto sapere che lei è l'ultima persona che può parlare di problemi di tossicodipendenza perché "è una grande maestra".

Morgan si confessa a due giorni dallo sfratto

È stata un'intervista molto particolare quella che ha rilasciato Morgan ieri a Barbara D'Urso: a due giorni esatti dallo sfratto, il cantautore ha accettato di tornare in televisione per difendersi dalle tante accuse che gli sono state rivolte. La padrona di casa non ha potuto non mostrare a Marco Castoldi il duro messaggio che Asia Argento ha pubblicato su Instagram tempo fa per commentare la notizia della sua imminente "cacciata di casa".

Morgan attacca Asia Argento dalla D'Urso: 'È una grande insegnate di tossicodipendenza'.

Nonostante questo post sia stato rimosso dopo poco, tutti i siti di gossip hanno riportato le parole dell'attrice contro l'ex: "Morgan sei un miracolo ambulante. Forse, dalla panchina sulla quale finirai per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo dodici anni". "Drogarti sarà meno facile, aripijate!", si conclude così lo sfogo che la romana ha avuto qualche giorno fa contro il padre di sua figlia Anna Lou.

Alla presentatrice di "Live" che gli chiedeva di rispondere all'attacco della sua ex compagna, l'artista ha fatto sapere: "Asia dovrebbe evitare di farsi prendere dai fumi di quello che fuma. Lei che dà del drogato ad altri, ma la smetta e vada in clinica che ne ha bisogno". Il giudice di The Voice of Italy ha rincarato la dose aggiungendo: "Lei non solo lo fa, ma è una maestra. È una grande insegnante di tossicodipendenza".

La D'Urso ha fatto notare al suo ospite che stava dicendo delle cose molti forti e delle quali si doveva assumere tutte le responsabilità; lui, tra il serio ed il faceto, ha continuato: "Lei la deve smettere. Perché deve parlare di quelle cose? Ne sa molto più di me".

Rapporti distesi tra Morgan e Jessica Mazzoli

Se con Asia Argento c'è un "guerra" a distanza senza esclusione di colpi, è con l'altra sua famosa ex compagna che Morgan sta tentando di recuperare un rapporto civile. Alla D'Urso che gli ha chiesto come hanno reagito le madri delle sue due figlie alla richiesta di aiuto che lui ha fatto loro tramite i giornali, il cantante ha fatto sapere: "A loro non chiedo soldi, vorrei solo tornare a dialogare".

"Jessica l'ha presa bene e si è rivolta a me in modo gentile.

Sono certo che adesso parleremo, lei non è un problema", ha aggiunto Marco Castoldi prima di ribadire la sua intenzione di non voler lasciare la casa dove vive da anni e dalla quale è stato sfrattato per non aver pagato le tasse per tanto tempo.