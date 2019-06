La sedicesima edizione del Grande Fratello, il Reality Show di Mediaset condotto da Barbara D'Urso viene vinto da Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta che ha ispirato l'omonima canzone dell'ex vincitore di Amici, Irama. La bella ragazza dai lunghi capelli e dallo sguardo dolce, originaria di Terni, ha dunque vinto il montepremi di 100mila euro in palio. La modella 21enne era già data favorita da tutti i bookmaker per la vittoria finale, visto e considerato che era una delle preferite del pubblico.

Secondo classificato, il simpaticissimo veneto, Enrico Contarin e sull'ultimo gradino del podio Gianmarco Onestini, fratello del più famoso ex gieffino Luca Onestini.

La vincitrice della sedicesima edizione della casa più spiata d'Italia, come raccontato dal cantante Irama nella canzone, soffre di un problema cardiaco congenito. Queste le parole del giovane cantante: "Mi trovavo in giro per il Salento con il mio musicista e ho incontrata questa ragazza di 20 anni con il pacemaker.

Grande Fratello 16: vince Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta

Aveva quindi un cuore di latta e il cuore vero strappato al battito cardiaco".

Martina nel salutare il pubblico dopo la vittoria del programma televisivo ha usato la tipica espressione della conduttrice napoletana, ma detta da lei ha un significato enorme: "Grazie a tutti, col cuore".

Puntata maratona del reality di Mediaset

Più che una vera è propria finale, si è trattato di una sorta di maratona, dedicata all'intero percorso dei vari protagonisti all'interno del reality show di Canale 5.

Infatti, il Grande Fratello è andata in onda dalle 21:30 fino a notte inoltrata (1:43 circa). Per certi versi, questa finale è stata in un certo senso 'monopolizzata', visto e considerato che si è parlato per circa 2 ore e mezza di Francesca De Andrè, nipote del grande Faber.

Infatti, alla conduttrice interessava porre l'attenzione sul "cattivo/cattiva" di questa edizione. Ruolo che è stato ricoperto alla perfezione dalla figlia di Cristiano De Andrè. Secondo i social network, il ruolo della ragazza è stato addirittura peggiore di quello di Soleil Sorgè quando partecipò all'Isola dei Famosi.

Inoltre, Barbara D'urso nonostante le varie accuse ricevute sui social di essere faziosa nei confronti della De Andrè, porta quest'ultima sul un palmo di mano. Queste le sue parole, dopo l'eliminazione della compagna di Gennaro: "Francesca questa sei tu, spesso molto esagerata, ma sei stata una grandissima concorrente di questo reality. Sei stata coerente fino alla fine e come sempre, le grandi personalità dividono il pubblico, si amano o si odiano".

Ma non è tutto, perché all'interno della casa di Cinecittà assistiamo ad uno scontro trash tra i più clamorosi tra la De Andrè e l'influencer Taylor Mega. La fidanzata di Gennaro è gelosa di colei che è stata ospite una settimana nella casa più spiata d'Italia e quindi gliene dice di tutti i colori. Tanto che a un certo punto, l'opinionista Malgioglio bisbiglia: "Che pena mi fa".