Si è conclusa la prima puntata di Temptation Island 2019, nella quale ci sono state sorprese inaspettate. È stato sufficiente un solo episodio per fare emergere la forte crisi presente in alcune coppie, tra cui quella formata Arcangelo e Nunzia e quella da Jessica e Andrea. Quest'ultimo ha già chiesto il falò di confronto alla sua fidanzata che ha scelto di rimanere nel villaggio per conoscere meglio il tentatore Alessandro. Ma le anticipazioni della puntata di martedì prossimo rivelano che le cose andranno a peggiorare soprattutto per quanto riguarda Nunzia e Arcangelo.

Spoiler: Jessica vicina ad Alessandro ma esce con il suo Andrea

Il rapporto tra Jessica e il single Alessandro si fa sempre più intenso e interessante. La ragazza sembra essere davvero molto attratta dal tentatore e addirittura arriverà quasi a dichiarare ciò che prova per lui, gettando così nello sconforto il fidanzato Andrea. Durante il falò della prima puntata di Temptation Island 2019, Andrea ha confessato di essere molto preoccupato in quanto ha già intuito che la sua fidanzata potrebbe tradirlo e lasciarsi andare tra le braccia di Alessandro.

Però, stando agli spoiler pubblicati tramite Instagram Stories dalla pagina di Very Inutil People, la situazione tra i due fidanzati sembrerebbe totalmente diversa. Infatti, dopo le registrazioni del programma di Canale 5, sembrerebbe che Jessica sia stata avvistata in una pizzeria di Montegrotto Terme assieme alla sua dolce metà Andrea dopo le registrazioni del programma. Insomma, tutto quello che viene messo in onda non corrisponde esattamente alla realtà ed è semplicemente un copione recitato? Potrebbe essere.

Anticipazioni 2^ puntata: falò tragico per Arcangelo e Nunzia

Come sappiamo nella puntata di ieri di Temptation Island, Nunzia ha chiesto a Filippo Bisciglia di avvisare il suo fidanzato Arcangelo di volerlo vedere al falò di confronto. La ragazza è rimasta piuttosto delusa dalle affermazioni del suo amato che è sempre più vicino alla bella single Sonia. Per di più il ragazzo, convinto di non essere ripreso dalle telecamere, ha tentato di baciare la tentatrice.

Per Nunzia il ragazzo ha superato ogni limite e ha capito che lui non è affatto l'uomo giusto per un rapporto stabile e soprattutto per darle quello che ha sempre desiderato: una famiglia. Che cosa accadrà tra di loro? Da quello che emerge da sito di Gossip e Tv, sembrerebbe che i due si siano confrontati faccia a faccia e abbiano deciso di porre fine alla loro relazione. Insomma, a quanto pare c'è ancora parecchio mistero sul destino di questa coppia e quindi non ci rimane che attendere la puntata di martedì 2 luglio del reality per saperne di più.