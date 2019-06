Le attuali puntate di Una vita in onda su Canale 5 sono ampiamente dedicate alla finta morte di Moises, il figlio di Blanca che lei continua a cercare disperatamente. Tale trama durerà ancora qualche tempo, con periodi nei quali la figlia di Ursula si rassegnerà all'evidenza e altri in cui sarà di nuovo battagliera nel continuare le sue ricerche. Alla fine fortunatamente ci sarà il lieto fine: il piccolo verrà ritrovato e Blanca deciderà di partire subito per Acacias 38 insieme a Diego, per evitare nuovi problemi per mano di Ursula o Samuel.

La coppia non sarà l'unica a dire addio al quartiere spagnolo, per l'una o l'altra motivazione. Nel corso dei prossimi mesi infatti diversi personaggi usciranno di scena per propria scelta o per morte violenta.

Una Vita anticipazioni spagnole: la morte di Ursula e Trini

Le anticipazioni spagnole di Una Vita confermano che alcuni dei volti più amati della telenovela se ne andranno nel corso dei prossimi mesi. Insieme a Blanca e Diego, che potranno così coronare il loro sogno d'amore lontano dal quartiere di Acacias 38, anche Leonor uscirà di scena.

Insieme a lei partiranno anche Inigo/Ignacio Cevera e Flora, la sorella di quest'ultimo. Archiviate le partenze prive di drammi, ci sarà spazio anche per una lunga serie di decessi a partire da Trini. Quest'ultima perderà la vita poco dopo il parto al quale assisterà Celia. Ma quest'ultima sarà in parte responsabile della prematura morte dell'amica, evitando di prestarle soccorso e assistendo al suo ultimo respiro dopo atroci sofferenze. Non se la passerà molto meglio la moglie di Felipe, che cadrà rovinosamente dal balcone e dell'accaduto verrà in un primo momento accusato Ramon.

Spazio inoltre anche al decesso di Arturo nel giorno del tanto desiderato matrimonio con Silvia. Il colonnello farà scudo a un colpo d'arma da fuoco diretto verso la neo-moglie: potrà così salvarle la vita eroicamente ma sarà lui a morire.

Trame Una Vita: anche Samuel morirà

Tra i tanti personaggi che usciranno di scena nella telenovela Una Vita non potrà mancare uno dei più cattivi del momento. Anche Samuel verrà ucciso in circostanze analoghe ad Arturo.

Nel suo caso infatti farà da scudo a una pallottola rivolta verso la moglie Genoveva, che da quel momento mediterà vendetta contro tutti gli abitanti del quartiere, colpevoli di non avere aiutato il marito quando era ancora possibile. Genoveva è un personaggio del tutto inedito nelle trame italiane e dovrà essere tenuto sotto controllo a causa della sua alleanza con Ursula (che causerà la rottura tra Rosina e Liberto). Prima di allora, un'altro personaggio femminile si legherà all'Alday: si tratta di Lucia Alvarado, interpretata dall'attrice Alba Guttierez, destinata a essere l'indiscussa protagonista della quarta stagione di Una Vita.