Ida Palatano e Riccardo Guarnieri sono i protagonisti più chiacchierati del Trono Over di Uomini e donne. In particolare l'ex dama è una delle donne più amate dai telespettatori nel parterre degli ospiti. Attraverso un'intervista rilasciata al Magazine del dating show di Maria De Filippi, la Platano ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Ida e Riccardo non sono più una coppia: questo è quanto è emerso dalle dichiarazioni della diretta interessata.

Pubblicità

Pubblicità

Ida oggi ha riferito di dedicare molto tempo a lei e suo figlio, ma anche gli amici. Tra questi c'è la presenza costante di Gemma Galgani, che per consolare e supportare la sua amica lo scorso anno è sbarcata anche a Temptation Island.

Il rapporto tra i due ex volti di U&D si sono rotti in modo burrascoso proprio durante l'esperienza al reality dell'amore. Nonostante questo, in un secondo momento Ida e Riccardo avevano cercato di rimediare ai proprio errori, nella ultime puntate del dating.

Pubblicità

Sulle pagine del settimanale si legge che la dama ha cercato di mettercela tutta per far tornare la serenità all'interno della storia, ma invano. Durante l'intervista la dama ha anche ammesso di essere rimasta delusa per la fine di una storia in cui ha creduto molto, quindi in futuro sarà dura fidarsi di un altro uomo. Ida Platano ha chiuso il suo intervento facendo un'osservazione sul suo stato d'animo: "Sto meglio".

Cosa è successo tra il Guanieri e Ida

Ida Platano e Riccardo Guanieri, dopo aver messo in gioco i propri sentimenti nel reality dell'amore, hanno provato a riconciliarsi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Stando al racconto dell'ex dama, i due si sono rivisti lo scorso 16 giugno, dopo che il Guarnieri ha più volte insistito per avere un incontro con Ida: "Ci siamo finalmente detti di aver sbagliato entrambi". La Platano poi ha proseguito: "Siamo dispiaciuti per come è andata, ma abbiamo capito che non c'era più niente da dire". L'incontro tra i due è terminato in un abbraccio e con un ''ti voglio bene'' senza rancore.

Progetti futuri della Platano

L'ex dama del Trono Over nel corso dell'intervista non ha escluso un suo ritorno a Uomini e Donne.

Mentre nei mesi scorsi la Platano era ancora sconvolta per la fine della relazione con il Guarnieri, oggi sembra essere pronta a tornare negli studi Mediaset. Ida ha ammesso che da qui a settembre all'interno della sua vita potrebbero capitare tante cose nuove, tra cui quella di aprire il suo cuore ad un altro uomo. Al momento, come detto in precedenza, le risulta difficile fidarsi di un cavaliere, ma non esclude nulla: "Se mi sentirò pronta parteciperò senza problemi".

Pubblicità

I fan di Ida Platano possono ritenersi soddisfatti delle dichiarazioni delle loro beniamina.