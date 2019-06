La seconda settimana di luglio si preannuncia, a dir poco, rovente per i fan di Un posto al sole. La fortunata e seguitissima soap di Rai tre ha in serbo clamorosi colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Le trame dall'8 al 12 luglio si focalizzano, in particolare, su una delle storyline più avvincenti degli ultimi tempi: la separazione tra Diego e Beatrice. Come già visto negli episodi precedenti, l'uomo non si è ancora rassegnato alla fine della sua storia d'amore e dopo aver tentato di investire Eugenio - colpevole, secondo lui, di aver intrapreso una relazione con Beatrice - ha deciso di concedersi un po' di tempo per riflettere e concentrarsi sul lavoro.

Una pausa che, stando alle anticipazioni, durerà davvero poco. Le trame di Un posto al sole anticipano infatti che Diego tornerà alla carica, ma stavolta con una strategia diversa: l'uomo, infatti, fingerà di voler instaurare un rapporto di amicizia con Beatrice, ma gli evidenti sentimenti che prova per lei faranno comprendere a Raffaele che si tratta solo di una forzatura. Molto preoccupato, il padre del ragazzo prenderà una decisione del tutto inaspettata: consiglierà a Beatrice di allontanarsi da Diego. Una decisione che la donna accetterà di buon grado, ma che si scontrerà con la reticenza del suo ex compagno.

Spoiler Un posto al sole: la mossa inaspettata di Marina

L'altro filone che verrà affrontato nel corso degli episodi di Un posto al sole, in onda dall'8 al 12 luglio, riguarderà Marina Giordano. La donna, nel bel mezzo degli scontri tra Palladini e Ferri, dovrà fare i conti con il misterioso uomo che si è introdotto nella sua abitazione. Convinta a scoprire la verità identità e le motivazioni di Arturo, Marina deciderà quindi di ospitarlo a casa sua.

Nel frattempo Vittorio affronterà l'ennesima crisi sentimentale. Il ragazzo sarà infatti ossessionato dal pensiero di dover scegliere tra Alex ed Anita e proprio per sfuggire alle continue intromissioni di Assunta, Vittorio proporrà alla fidanzata di partire per una fuga romantica. Tuttavia, nella mente del ragazzo continuerà a persistere l'immagine del bacio con Anita. Sarà proprio in quel momento che Vittorio realizzerà la necessità di scegliere, finalmente, una delle due ragazze.

Un posto al sole: Otello salva la vita ad un suo amico e diventa una star del web

L'altra storyline che verrà affrontata nelle puntate in onda la seconda settimana di luglio riguarderà Otello Testa. L'uomo, profondamente annoiato dalla monotonia delle sue giornate, deciderà di fare un salto al comando senza però riflettere sulla reazione di Cerruti e Cotugno che appariranno alquanto infastiditi dalla sua presenza. Poco più tardi, Otello salverà la vita ad un suo amico.

Una mossa che lo renderà una vera e propria star del web e che esalterà tutti i suoi amici. Tutti, tranne Renato che realizzerà di essere stato usato.